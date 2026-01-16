Alanya ​Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda; Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları ile uluslararası nitelikteki Grand Prix Antalya, Grand Prix Alaiye, Grand Prix Pedalia, Grand Prix Apollon Temple, Grand Prix Syedra Ancient City ve Gp Alanya yarışlarına dair hazırlıklar masaya yatırıldı.

​

Startı Alanya’dan verilecek olan ve toplamda 130,4 kilometrelik parkuru kapsayan dev organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınacak üst düzey güvenlik tedbirleri, yarış güzergâhları ve kurumlar arası iş birliği detaylı bir şekilde ele alındı.



​

Toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bu tür büyük organizasyonların Alanya’nın spor turizmi kimliğine, tanıtımına ve ilçe ekonomisine sağladığı katkının altının çizerek şunları söyledi:

" Bu yarışların gençlerin spora teşvik edilmesi açısından büyük bir değer taşıyor, desteklerinden dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sn. Emin Müftüoğlu’na teşekkür ediyorum."

​Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ise Alanya’nın bisiklet sporundaki stratejik önemine değinerek, organizasyonlara sağladığı kıymetli katkılar ve ev sahipliği için Alanya Kaymakamı Öztürk’e teşekkürlerini iletti.