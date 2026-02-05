Epstein belgelerinde Antalya’daki bir otelin adının geçtiği iddiaları sonrası, 2011’de staj yaparken hayatını kaybeden Burak Oğraş dosyası tekrar tartışmaya açıldı. Ailenin açıklamaları dikkat çekti.

Dünya kamuoyunda uzun süredir tartışılan Epstein dosyaları kapsamında yayımlanan yeni belgelerde Antalya’daki bir otelin adının geçtiğine yönelik iddialar, 2011 yılında staj döneminde hayatını kaybeden Burak Oğraş dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Oğraş’ın babası Murat Oğraş, yaptığı son açıklamalarda olayın aydınlatılması için mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

YENİ BELGELER SONRASI DOSYA YENİDEN TARTIŞILIYOR

ABD’de kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri içinde yer aldığı öne sürülen bazı e-posta yazışmalarında, Antalya’daki turizm tesisleriyle bağlantılı ifadelerin bulunduğu iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu gelişme sonrası gözler, 2011 yılında Antalya’da staj yaparken ölü bulunan lise öğrencisi Burak Oğraş’ın dosyasına çevrildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre Oğraş, staj yaptığı dönemde konakladığı pansiyon alanındaki boş havuzda ölü bulunmuş, olay kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçmişti. Adli raporlarda darp ve kırık izlerine dair tespitler bulunduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı.

BABANIN AÇIKLAMASI: “RAHATSIZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ”

Baba Murat Oğraş, son röportajında oğlunun ölümünden önce kız arkadaşına bazı olaylardan rahatsız olduğunu söylediğini aktardı. Oğraş, oğlunun cep telefonunun olay gecesinden sonra kaybolduğunu ve bugüne kadar bulunamadığını belirterek, dosyada cinayet şüphesi bulunduğunu savundu.

Ailenin iddiasına göre, telefon sinyalinin kesildiği saatten sonra cihaza ulaşılamadı. Dosya sürecinde birden fazla savcı değiştiği ve bazı şüphelilerin sonradan tespit edildiği de ailenin verdiği bilgiler arasında yer aldı.

OTEL YÖNETİMİ VE İLGİLİ İSİMLERDEN AÇIKLAMALAR

Epstein belgelerinde adı geçtiği öne sürülen otel zincirinin kurucusu Fettah Tamince ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Epstein ile doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını ifade etti. Söz konusu yazışmaların bir iş insanının yönlendirmesiyle gerçekleşen sınırlı bir organizasyonla ilgili olduğunu, kendisinin Epstein ile birebir temas kurmadığını söylediği aktarıldı.

Dosyada adı geçen bazı eski kamu görevlileri ve yöneticilerle ilgili ifadelerin de soruşturma sürecinde alındığı, ancak davanın halen kesin hükme bağlanmadığı biliniyor.

Bu tür dosyalarda iddialarla resmi yargı kararlarının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Süreç hâlâ netleşmiş değil…

HUKUKİ SÜREÇ YENİDEN GENİŞLETİLEBİLİR

Aile avukatlarının, kamuoyuna yansıyan yeni belge ve yazışmaların Türkçe çevirileriyle birlikte dosyanın genişletilmesi için yeniden başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi. Baba Oğraş, “Sonuna kadar takip edeceğim” diyerek hukuki mücadelenin süreceğini dile getirdi.

Dosya yıllardır kapatılmadı ama tamamen de açılmadı gibi.