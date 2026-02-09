Milliyetçi Türkiye Ülküsü temel felsefesi "Ey Türk! Titre ve kendine dön. Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözlerini pekiştirmekte; "Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Anadolu halkına Türk milleti denir" söylemini ilke edinmektedir. CHP'den, "Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım diyen herkese!" çıkışı ile sol literatürün "Kanuni eşitlik yetmiyor; çözüm, eşit yurttaşlık" göndermesi Kuvayı Milliye ruhunu yıpratmakta, incitecek niteliktedir.

Gazeteci Yazar Mine Kırıkkanat da 'onlarca miting yapıyor, milyonlara konuşuyor ama halkı okuyamıyor' diyerek, CHP Genel Başkanı, Özgür Özel'i, "Kürt seçmen unutmaz. Kış geçer kurt yediği ayazı unutmaz, Kürt de yediği ayazı unutmaz" söylemi nedeniyle uyarıyor.

DEM Partili, Kamuran Tanhan da Kürtçülüğü öne çıkartan cümlelerle Kürtlere sahiplendiği imasıyla sözde siyasetini, "Türkiye, Kürtler olmazsa vasat bir Orta Doğu ülkesi olarak kalacak. Türkiye, Kürtleri kazanmazsa eğer, Türkleri de kaybedecektir. Türkler ve Kürtler ya eşitlenerek bölgesel güç olacaklar ya da ayrışarak bölgesel meze olacaklardır" diye görüş beyan etmiştir. Kavranması gereken "Türkiye Kürtleri" dediği de 'Türk Kürtleri'dirler.

MHP'li Dr. Nurhan Toğuç; "Erdoğan'ın kıymeti bilinmeli. Türk milleti, Arap, Afgan ve Afrikalılarla birleşip yeni bir millet modeline geçmeli. 'Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz' diyen Zafer Partisi, diğer milliyetçi partilerin tehlikesinden gençlerimizi koruyalım" demiş.

Akıllara Tunceli eski Milletvekillerinden, Kamer Genç gelmektedir: "Madem Türk değilsiniz, ne işiniz var milletin meclisinde. Kimin adına anayasa yapıyor, kimin adına çözüm arıyorsunuz?" diye TBMM'ni uyarmış, bu günlere atıfta bulunmuştur.

Kürtler Türk Oğlu Türk'tür: Başbuğ Alpaslan Türkeş; "Bugün vatanımız bütünlüğü aleyhinde kışkırtmalara düşmanlıkları karşı karşıyayız. Türk vatanımız, Anadolu'muz, son sığınağımızdır. Anadolu'muzu parçalamak istemektedirler. Anadolu'da Kürdistan devleti kurdurmak istemektedirler. Kürt kimdir bu mesele üzerinde çok konuştuk Kürtler Türk milletinin evladıdır. Hepimizin öz kardeşlerimiz. Ben Kürt denen insanlarımızın yüzde 90'ı, 95'i soy itibariyle, kan itibariyle de Türk soyundandırlar, Türk oğlu Türk'türler" diye haykırıyor...

Kürtler PKK değildir. İYİ Parti Genel Başkanı, Müsavat Dervişoğlu da "Türkiye'deki Kürtlerin yüzde 60'dan fazlası Ankara'nın batısında yaşıyor. Dolayısıyla siz bütün Kürtleri PKK eşittir Öcalan, o da Kürtlerdir, denkleminin içine sokarsanız bu Kürtlere yapılmış en büyük ihanet olur. Cumhuriyet vatandaşlık statülerini eşitliyor. Türklük Cumhuriyetin tanımlanmasına göre bir etnik işaretleme değil, bir siyasal tanımlama Türklüğün altında Türk milletini oluşturan bütün unsurlar yer alıyor" açıklamasında bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan; "AKP, MHP ve DEM, biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Kardeşlerim biz Sayın Bahçeli ve kadrosuyla beraber terörsüz Türkiye için canımızı, kanımız, bütün tecrübemizi, bütün hayatımızı ortaya koyduk. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır" sözleriyle Terörsüz Türkiye süreci hakkında kamuoyunu aydınlatmıştır.

Anlaşılan 'Milliyetçi Türkiye Ülküsü' için siyasetin kafası hayli karışıktır, düzelir inşallah!...