Alanya'da 6 Kasım Cuma günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) kesinti programına dayanan bilgilere göre, ilçenin farklı noktalarında bakım, yatırım, üçüncü şahıs ve hat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak kesintiler, çalışma yapılacak bölgelere göre farklı saatlerde sona erecek. Bazı mahallelerde kesintiler bir saatle sınırlı kalırken özellikle yayla bölgelerinde elektrik kesintisinin 7 saate kadar sürmesi bekleniyor.

ALANYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER AÇIKLANDI

6 Kasım Cuma günü Alanya'nın merkez mahallelerinden kırsal bölgelerine kadar birçok noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintilerden Saray, Konaklı, Demirtaş, Mahmutlar, Tosmur, Gözübüyük, Orhan, Büyükhasbahçe, Cikcilli, Çamlıca, Fakırcalı, İmamlı ve Şıhlar bölgelerinin etkilenmesi bekleniyor.

Çalışmaların gerçekleştirileceği mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi saatleri ise farklılık gösterecek.

SARAY MAHALLESİ'NDE 3 SAATLİK KESİNTİ

Alanya'nın merkezi mahallelerinden Saray'da da planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Tahirağa ve Yüksel sokaklar ile Hasret mevkisinde saat 09.00'da başlayacak kesintinin 12.00'de sona ermesi planlanıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların üç saatlik kesintiye karşı gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

KONAKLI'DA BAZI BÖLGELER 7 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Konaklı Mahallesi'nde farklı noktalarda iki ayrı kesinti programı uygulanacak.

Mustafa Kemal Bulvarı'nda sabah saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisinin 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Bacoğlu mevkisi ve 110. Sokak'ta ise kesinti saat 09.00'da başlayarak 16.00'ya kadar sürecek.

Böylece Konaklı'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi toplam 7 saati bulacak.

MAHMUTLAR, DEMİRTAŞ VE TOSMUR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Alanya'nın farklı mahallelerinde gün içerisinde kısa süreli planlı elektrik kesintileri de gerçekleştirilecek.

Demirtaş Mahallesi Mehmet Müftüoğlu mevkisinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Mahmutlar Mahallesi 229 Nolu Sokak'ta ise saat 11.00'de başlayacak çalışmanın 12.00'de tamamlanması planlanıyor.

Tosmur Mahallesi'nde iki ayrı bölgede kesinti yaşanacak. İsa Akar bölgesinde 13.30–14.30 saatleri arasında, Güzeller ve Nermin Adalı sokaklarında ise 15.00–16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

GÖZÜBÜYÜK VE ORHAN MAHALLELERİNDE 6 SAATLİK ÇALIŞMA

Gözübüyük ve Orhan mahallelerinde üçüncü şahıs çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Her iki mahallede de kesintinin saat 09.00'da başlaması ve 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Bu bölgelerdeki çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde elektrik enerjisinin yeniden verilmesi öngörülüyor.

BÜYÜKHASBAHÇE VE CİKCİLLİ'DE YATIRIM ÇALIŞMASI

Alanya'da elektrik altyapısına yönelik yatırım çalışmaları kapsamında Büyükhasbahçe ve Cikcilli mahallelerinin belirli noktalarında da enerji kesintisi uygulanacak.

Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki Telliler ve Tuğlu sokaklar ile Cikcilli Mahallesi Kalgıdım Caddesi çevresinde kesintilerin saat 16.00'ya kadar sürmesi planlanıyor.

Bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırım çalışmaları nedeniyle vatandaşların gün içerisinde elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÇAMLICA, FAKIRCALI, İMAMLI VE ŞIHLAR'DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya'nın kırsal ve yayla bölgelerinde de elektrik hatları üzerinde çalışmalar yapılacak.

Çamlıca, Fakırcalı, İmamlı ve Şıhlar yaylalarında saat 09.30'da başlayacak elektrik kesintilerinin 16.30'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Hat çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintiler, günün en uzun süreli elektrik kesintileri arasında yer alıyor.

6 KASIM ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SAATLERİ

Planlı kesinti programına göre elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve bölgeler şöyle:

Mahalle / Bölge Kesinti saatleri Saray – Tahirağa, Yüksel sokaklar ve Hasret 09.00–12.00 Konaklı – Mustafa Kemal Bulvarı 09.00–12.00 Konaklı – Bacoğlu ve 110. Sokak 09.00–16.00 Demirtaş – Mehmet Müftüoğlu 09.00–10.30 Mahmutlar – 229 Nolu Sokak 11.00–12.00 Tosmur – İsa Akar 13.30–14.30 Tosmur – Güzeller ve Nermin Adalı 15.00–16.00 Gözübüyük ve Orhan 09.00–15.00 Büyükhasbahçe – Telliler ve Tuğlu 16.00'ya kadar Cikcilli – Kalgıdım Caddesi çevresi 16.00'ya kadar Çamlıca, Fakırcalı, İmamlı ve Şıhlar yaylaları 09.30–16.30

ALANYA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Planlı kesintilerin, belirtilen çalışmaların tamamlanmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

Kesinti programına göre bazı mahallelerde elektrik saat 10.30 itibarıyla yeniden verilebilecekken, uzun süreli çalışmaların gerçekleştirileceği bölgelerde bu süre 16.30'a kadar uzayabilecek.

Ancak teknik çalışmaların durumuna bağlı olarak kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde değişiklik yaşanabileceği unutulmamalı.

VATANDAŞLAR AEDAŞ ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPABİLİR

Alanya'da yaşayan vatandaşlar, mahalle ve sokaklarına ilişkin güncel elektrik kesintisi bilgilerini AEDAŞ'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek.

Ayrıca elektrik arızaları ve kesintilerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 186 elektrik arıza hattına başvurabilecek.

Özellikle uzun süreli kesintilerin planlandığı bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrikli cihazlar ve günlük ihtiyaçlar konusunda önlem almaları öneriliyor.