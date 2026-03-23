​ÜYE KAYITLARINA YOĞUN İLGİ

​MHP Alanya İlçe Başkanlığı hem sahada hem de parti binasında yürüttüğü yoğun mesaiyle yeni üyeleri bünyesine katmaya devam ediyor. Son olarak Alanyalı vatandaşlardan Yalçın Özaykın, ilçe binasına gelerek resmi üyelik başvurusunda bulundu.

​Yeni üyelerin kayıtlarını bizzat gerçekleştiren İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, katılım sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ​"Türkiye’nin geleceği için güçlü bir MHP’ye ihtiyaç duyduğunu belirterek ailemize katılan Yalçın Özaykın beyefendiye teşekkür ediyorum. Partimize ve davamıza gösterilen bu teveccüh bizleri mutlu ediyor. Birliğimiz daim olsun."

‘HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM’ ZİYARETLERİ MEYVELERİNİ VERİYOR

​MHP’nin "Terörsüz Türkiye" misyonuyla başlattığı "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında, Alanya’nın merkezinden kırsal mahallelerine kadar her kapı çalınıyor. Başkan Sünbül ve ekibi, vatandaşın taleplerini yerinde dinleyerek partinin vizyonunu anlatıyor. Bu saha çalışmalarının bir sonucu olarak, partiye katılım taleplerinin arttığı gözlemleniyor.

​ANTALYA’DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

​Saha ve üye çalışmalarının yanı sıra teşkilat içi bağları da güçlü tutan MHP Alanya heyeti, Antalya İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

​MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş’in ev sahipliğinde; MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen törende, dava arkadaşları ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Sünbül, organizasyon için il yönetimine teşekkür ederek birlik mesajı verdi.