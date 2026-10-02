ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin dolar ve emtia piyasalarında hareketliliğe neden olabileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde finansal piyasalarda önemli kırılmalar yaşanabileceğini ifade etti.

2027 yılında piyasaların önemli bir değişim sürecine gireceğini savunan Memiş, yatırımcıların tek bir yatırım aracına bağlı kalmak yerine farklı enstrümanlardan oluşan bir portföy oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Altın, gümüş ve Bitcoin'in mevcut seviyelerini de değerlendiren Memiş, söz konusu yatırım araçlarının kendi değerlendirmesine göre ucuz kaldığını ifade etti.

ALTINDA 4 BİN 600 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten Memiş, ons altında 4 bin 600 dolar seviyesinin önemli olduğunu söyledi. Memiş, piyasa koşullarındaki değişimlerin fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğine de dikkat çekti.

FON KRİZİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İç piyasadaki fon krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, fon şirketlerinin TMSF'ye devredilmesi ve ardından yapılan düzenlemelerle ödemelerin belirli bir takvim içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Memiş, 1 milyon TL'ye kadar ana parası bulunan yatırımcıların ödeme alacağını, daha yüksek tutardaki alacaklar için ise ara ödemeler yapılacağını ifade etti.

PİYASALARDA İÇ GELİŞMELER ÖNE ÇIKABİLİR

Önümüzdeki dönemde piyasaların küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'deki ekonomik gelişmelere de odaklanacağını belirten Memiş, SPK ve BDDK açıklamaları ile ekonomi yönetiminin atacağı adımların yakından takip edileceğini söyledi.

Türkiye'nin enflasyon görünümü ve Merkez Bankası'nın faiz politikasının da piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade eden Memiş, yıl sonuna kadar ekonomik beklentilerin yeniden şekillenebileceğini kaydetti.