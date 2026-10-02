İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.
28 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Eyüpsultan Belediyesi'nin 1 Ekim tarihli resmî duyurularında Mithat Bülent Özmen, Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
Kaynak: DHA