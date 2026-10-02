ALANYA’DA haftanın son iş gününde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 2 Ekim Cuma günü ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın en yüksek 25 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, yüksek nem de hissedilecek.

ALANYA’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre cuma günü Alanya genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Yağış beklentisi nedeniyle gün içerisinde açık havada plan yapacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor.

İlçede günün en düşük hava sıcaklığının 19 derece, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması bekleniyor.

NEM ORANI YÜZDE 94’E KADAR ÇIKACAK

Alanya’da yağışın yanı sıra yüksek nem de dikkat çekecek. Meteoroloji verilerine göre ilçedeki nem oranının gün içerisinde yüzde 79 ile yüzde 94 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Yüksek nemle birlikte sıcaklıkların 25 derece seviyesine kadar yükselmesi beklenirken, gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

SICAKLIK 19 İLE 25 DERECE ARASINDA

Cuma günü Alanya’da en düşük sıcaklığın 19 derece seviyelerinde ölçülmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın yükselerek 25 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin günlük tahmininde ilçede güneşli veya açık hava yerine gök gürültülü sağanak yağış öne çıkıyor.

CUMA GÜNÜ PLAN YAPACAKLAR DİKKAT

Alanya’da cuma günü dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor. Özellikle gün içerisinde hava koşullarının takip edilmesi önem taşıyor.