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Kaza nedeniyle İbrahim Sözen Caddesi'nde ulaşım bir süre aksadı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Otomobilin kavşağa giriş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin araca çarpmasıyla şiddetli kaza meydana geliyor.

Görüntülerde, Atatürk Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin kendisine yeşil ışık yanmasının ardından hareket ettiği görülüyor.

Kazanın yaşandığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İki yaralı, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Şiddetli çarpışmada otomobil sürücüsü Hasan Şehirli ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Şehirli yaralandı.

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Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri K. yönetimindeki 07 AIJ 161 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nden İbrahim Sözen Caddesi'ne çıkış yapan Hasan Ş. idaresindeki 07 BDB 559 plakalı otomobille çarpıştı.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı bildirilen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşanan kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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