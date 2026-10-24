Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı bildirilen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşanan kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZAYA NEDEN OLDU
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri K. yönetimindeki 07 AIJ 161 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nden İbrahim Sözen Caddesi'ne çıkış yapan Hasan Ş. idaresindeki 07 BDB 559 plakalı otomobille çarpıştı.
Kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ağır hasar aldı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
Şiddetli çarpışmada otomobil sürücüsü Hasan Şehirli ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Şehirli yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
İki yaralı, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın yaşandığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, Atatürk Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin kendisine yeşil ışık yanmasının ardından hareket ettiği görülüyor.
Otomobilin kavşağa giriş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin araca çarpmasıyla şiddetli kaza meydana geliyor.
CADDE GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle İbrahim Sözen Caddesi'nde ulaşım bir süre aksadı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.
Kazanın ardından olayın oluş şekline ilişkin inceleme başlatıldı.