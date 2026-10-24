İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen canlı bahis soruşturmasında, spor karşılaşmalarına ilişkin verilerin bahis sistemlerine aktarılmasında yaşanan saniyelik gecikmenin milyonlarca liralık zarara yol açtığı iddia edildi. Spordata isimli şirkette veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, müsabakalardaki skor değişikliklerini bahis sistemlerine gecikmeli yansıtarak birlikte hareket ettiği kişilere avantaj sağladığı öne sürüldü.

7 saniyelik gecikmeyle bahis oynatmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasına göre, O.B.'nin özellikle tenis ve voleybol müsabakalarındaki canlı bahis verilerini 7 saniye gecikmeli olarak sisteme aktardığı belirlendi.

Şüphelinin, maçlarda skor değişikliği yaşandıktan sonra bu bilgilerin bahis şirketlerine ulaşmasını geciktirdiği, böylece bağlantılı kişilerin sonucu önceden bilinen pozisyonlara bahis yapabildiği iddia edildi.

Bahis şirketleri 12 milyon lira zarara uğradı

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, söz konusu yöntem nedeniyle Spordata ve şirketin hizmet verdiği yasal bahis kuruluşlarının toplam 12 milyon lira zarara uğradığı değerlendirildi.

21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan veri analisti O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MASAK incelemesinde 192 milyon liralık hareket

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan finansal incelemelerde, tutuklu şüphelinin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu para hareketlerini soruşturma kapsamında incelemeye alırken, bu tutarın tamamının suç geliri olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Operasyon genişledi: 8 kişi daha yakalandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle O.B. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli daha tespit edildi.

23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin bahis sistemindeki gecikmeden nasıl yararlandıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

WhatsApp mesajları soruşturma dosyasına girdi

Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmesi ise şüpheliler arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmalarının ortaya çıkması oldu.

Dosyaya giren mesajlarda O.B.'nin bağlantılı olduğu kişilerden yasal bahis platformlarında hesap açmalarını istediği belirtildi. Yazışmalardan birinde şüphelinin, "Fena para yapacağız" ifadesini kullandığı, mesajı alan kişinin ise işlemin yasa dışı olup olmadığını sorguladığı görüldü.

Ortaya çıkan yazışmalar, soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki bağlantıların araştırılmasında önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, canlı bahis verilerindeki gecikmenin nasıl oluşturulduğunu, şüphelilerin birbirleriyle bağlantılarını ve para transferlerinin kaynağını araştırıyor. Soruşturma kapsamında yeni adli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.