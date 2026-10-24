ALANYA'DA hafta sonuna elektrik kesintisi programıyla girildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından açıklanan 24 Ekim 2026 tarihli planlı çalışma takvimine göre ilçenin farklı noktalarında şebeke bakım ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Toplam 7 saat sürmesi planlanan çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerin belirli sokak ve mevkilerinde enerji kesintisi yaşanabilecek.

Alanya'da hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

Açıklanan programa göre kesintiden etkilenmesi beklenen mahalleler ve bölgeler şöyle:

Mahalle Kesintiden etkilenecek bölgeler Çamlıca Kocaveliler, Kocaveliler Mevkii Uğrak Merkez Sokak, Uğrak 1 Büyükhasbahçe 330 ve 336. sokaklar, Bağcı, Camiönü, Mamadı, Mamadı Caddesi, Yeniyol Sokak, Depo Sokak Fığla 330, 331, 335 ve 336. sokaklar, Hacıkadirler, Bağcı Caddesi, Parlak, Cikcilli ve Cikcilli Caddesi çevresi

Kesintiler mahallelerin tamamını değil, duyuruda belirtilen cadde, sokak ve mevkileri kapsıyor.

Çamlıca ve Uğrak'ta 7 saatlik kesinti

Çamlıca Mahallesi'nde Kocaveliler ve çevresinde yatırım çalışması yapılması planlanıyor. Çalışmaların saat 09.00'da başlayıp 16.00'da tamamlanması öngörülüyor.

Uğrak Mahallesi'nde ise Merkez Sokak ve Uğrak 1 bölgelerinde bakım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu noktalarda da aynı saatler arasında enerji kesintisi planlandı.

Büyükhasbahçe ve Fığla'da çok sayıda sokak etkilenecek

İlçe merkezine yakın Büyükhasbahçe ve Fığla mahallelerinde yatırım çalışmaları kapsamında daha geniş bir sokak listesi bulunuyor.

Büyükhasbahçe'de Mamadı, Camiönü, Bağcı, Yeniyol ve Depo Sokak çevreleri; Fığla'da ise Hacıkadirler, Parlak, Bağcı ve Cikcilli bağlantılı bölgeler kesinti programında yer alıyor.

Bu bölgelerdeki çalışmaların da 09.00-16.00 saatleri arasında yürütülmesi planlanıyor.

Elektrikler ne zaman gelecek?

AEDAŞ kaynaklı duyurularda kesintilerin saat 16.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Ancak çalışmaların tamamlanma durumuna göre enerji verme saatlerinde değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Özellikle elektrikli cihaz kullanan işletmelerin, evden çalışanların ve elektrikle çalışan tıbbi cihazlara ihtiyaç duyan vatandaşların kesinti programını dikkate alması önem taşıyor.

Pazar günü de kesinti var

Alanya'da planlı çalışmalar yalnızca cumartesi günüyle sınırlı kalmayacak. Yayımlanan takvime göre 25 Ekim Pazar günü de Büyükhasbahçe ve Fığla mahallelerinin bazı sokaklarında saat 09.00 ile 16.00 arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.

Vatandaşlar, kendi adreslerine ilişkin güncel kesinti bilgilerini AEDAŞ'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebilir.