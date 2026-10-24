ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, Konya'dan gelen kömür yüklü tırın uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, 23 Ekim Cuma günü Konya-Antalya D-687 kara yolunun Beydiğin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra virajlı yolda ilerleyen tırın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı bildirildi.

Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra kaza yaptı

Edinilen bilgilere göre, Furkan Y. yönetimindeki mangal kömürü yüklü tır, Konya'dan Antalya istikametine seyir halindeyken Demirkapı Tüneli'ni geçti.

Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki viraja gelen ağır tonajlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu

Kazada tır sürücüsü Furkan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Haşim K. yaralandı.

Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, jandarma ve trafik ekipleri, uçuruma devrilen araçtaki iki yaralıya ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

İki yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaza yeri dronla görüntülendi

Tırın uçuruma devrildiği bölge, kazanın ardından dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde virajlı kara yolu ve aracın düştüğü sarp arazi dikkat çekti.

Konya ile Antalya arasındaki ulaşım güzergâhlarından biri olan D-687 kara yolunda meydana gelen kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.