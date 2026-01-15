ARIKAN Yılmaz Dim Ticaret Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, toplam 150 öğrenciye yönelik eğitim verildi. Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görev ve sorumlulukları tanıtılırken, denizcilik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Seminerde ayrıca denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi, deniz kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve özellikle yaz aylarında hayati risk oluşturan çeken akıntı (rip akıntısı) tehlikesi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetleriyle gençlerin denizcilik mesleğine olan ilgisini artırmayı ve denizlerde güvenli yaşam bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

