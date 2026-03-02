Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat Cumartesi günü Burdur’da vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın gözlendiği mitingde, Alanya örgütü sergilediği birlik ve beraberlik mesajıyla dikkat çekti.

​ALANYA HEYETİ TAM KADRO SAHADA

​Mitinge Alanya’dan dev bir çıkarma yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve mahalle temsilcileri Burdur meydanındaki yerlerini aldı. Alanya ekibi, Genel Başkan Özgür Özel’e olan desteklerini coşkulu bir şekilde dile getirdi.

​BAŞKAN KANDEMİR: "BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

​Miting sonrası bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dayanışma vurgusu yaptı. Kandemir, katılımın önemine değinerek şunları söyledi:

​"Burdur mitingimize Belediye Başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz ve parti üyelerimizle birlikte güçlü bir katılım sağladık. Genel Başkanımızın yanındayız. Her zaman söylediğimiz gibi; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."