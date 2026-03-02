​KARAGÖZ'ÜN İMALI ELEŞTİRİSİ

Mehmet Can Karagöz paylaşımında, Bolu Belediye Başkanı'nın 3 harfli marketlerin şikâyeti üzerine, bu işletmeleri zorla bir vakfa bağış yaptırmakla itham edildiği iddialarına değindi. Karagöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Acaba bu vakfın adı 'Bir Bolu'muz Var' mı? Çifte standardın, muhalefetin ikinci sınıf vatandaş olduğu bir dönemin zirve günlerini yaşıyoruz. Elbet adalete, demokrasiye ve kurucu Cumhuriyet değerlerimize yeniden kavuşacağız."

Karagöz’ün "Bir Bolu’muz Var" ifadesini kullanarak yaptığı gönderme, yerel siyasette neyi kastettiği üzerine tartışmalara yol açtı. Bu çıkış, Alanya kamuoyunda farklı yorumlara ve siyasi değerlendirmelere sebep oldu.

