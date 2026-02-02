Alanya’nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da bayrağı devralan Uğurkutu; geçmiş dönem Mahmutlar belde başkanlığı ve iki dönem meclis üyeliği yapan Mali Müşavir İbrahim Sayar ile eski mahalle başkanı Güler Öz ile yaylada buluştu.

​"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

​Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yerel seçim zaferinin ardından genel iktidar hedefi vurgulandı. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Cengiz Uğurkutu, şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin en yüksek yeri Torosların zirvesidir. Alanya Belediyesi’ni kazanarak bayrağımızı bu zirveye astık. Şimdi yeni hedeflerimiz var; birleşe birleşe kazanacak ve iktidar bayrağımızı da bu zirveye asacağız."

​KIRGINLIK DEĞİL, TECRÜBE PAYLAŞIMI

​Parti içinde birlik ve beraberlik döneminin altını çizen Uğurkutu, eski başkanların tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek, "Partimizin önceki yıllardaki emektarlarıyla buluşup güç birliği yaptık. Küskünlük yok, kırgınlık yok; amacımız bir. Tüm eski başkanlarımıza teşekkür ediyorum," dedi.

​Bu stratejik buluşma, Mahmutlar’da CHP’nin yeni dönemde daha kapsayıcı ve saha odaklı bir siyaset izleyeceğinin sinyali olarak yorumlandı.