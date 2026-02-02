Alanya’nın en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da bayrağı devralan Uğurkutu; geçmiş dönem Mahmutlar belde başkanlığı ve iki dönem meclis üyeliği yapan Mali Müşavir İbrahim Sayar ile eski mahalle başkanı Güler Öz ile yaylada buluştu.
"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"
Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, yerel seçim zaferinin ardından genel iktidar hedefi vurgulandı. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Cengiz Uğurkutu, şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizin en yüksek yeri Torosların zirvesidir. Alanya Belediyesi’ni kazanarak bayrağımızı bu zirveye astık. Şimdi yeni hedeflerimiz var; birleşe birleşe kazanacak ve iktidar bayrağımızı da bu zirveye asacağız."
KIRGINLIK DEĞİL, TECRÜBE PAYLAŞIMI
Parti içinde birlik ve beraberlik döneminin altını çizen Uğurkutu, eski başkanların tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceklerini belirterek, "Partimizin önceki yıllardaki emektarlarıyla buluşup güç birliği yaptık. Küskünlük yok, kırgınlık yok; amacımız bir. Tüm eski başkanlarımıza teşekkür ediyorum," dedi.
Bu stratejik buluşma, Mahmutlar’da CHP’nin yeni dönemde daha kapsayıcı ve saha odaklı bir siyaset izleyeceğinin sinyali olarak yorumlandı.