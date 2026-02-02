ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Yeni Alanya’nın özel röportaj konuğu oldu. Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Sudi Çandır’ın sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, otopark ücretlerine yapılan zamma gelen eleştirilerden, belediyenin hayata geçirmeyi planladığı projelere, belediyenin 2029 vizyonundan, şeffaf bütçe yönetimine kadar bir çok konuda kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı. İşte Başkan Özçelik’in röportajından öne çıkan başlıklar:

BAŞKAN ÖZÇELİK: DENGELER SAĞLAM, AYAĞIMIZI YERE SAĞLAM BASIYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 2025 yılının mali bilançosunu ve dev yatırımlarını açıkladı. Başkan Özçelik, "Borç batağından bütçe fazlasına uzanan bir başarı hikâyesi yazdık. Alanya artık şeffaf, planlı ve güven veren bir yönetimle yönetiliyor" dedi.

2025 ALANYA’NIN ASFALT VE YOLDA REKOR YILI

Başkan Osman Tarık Özçelik, göreve geldikleri andan itibaren altyapıya verdikleri önemi rakamlarla ortaya koydu: "2025 yılında kırsal mahallelerimizden merkezimize, eski beldelerimizden yaylalarımıza kadar Alanya’nın her köşesine dokunduk. Merkez mahallelerimize 7 bin 788 metre, kapanan eski beldelerimize ise 16 bin 856 metre olmak üzere toplamda 24 bin 644 metre (238 bin 125 metrekare) sıcak asfalt döktük."

İHALESİZ, KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA 176 KİLOMETRE

Asfalt çalışmalarında dışa bağımlılığı bitirdiklerini vurgulayan Özçelik, "Sathi kaplama çalışmalarımızda da devasa rakamlara ulaştık: Merkezde 8 bin 870, eski beldelerde 36 bin 500, köylerde 56 bin 320 ve yaylalarda 73 bin 550 metre sathi kaplama yaptık. Toplamda 176 kilometre asfalt dökerek bir rekora imza attık. En önemlisi, bu işin tamamını ihale yoluna gitmeden, belediyemizin kendi personeli ve imkânlarıyla başardık" ifadelerini kullandı.

BETON ÜRETİMİNDE VE PARKE ÇALIŞMALARINDA DURMAK YOK

Köy yollarından sanayi sitelerine kadar beton ve parke seferberliği başlattıklarını belirten Özçelik: "Çoğunluğu köylerimiz olmak üzere 93 bin 577 metreküp beton ürettik. Kestel Sanayi Sitesi’nin yollarını 9 bin metreküp beton dökerek hizmete açtık. Merkezde, köylerde ve eski beldelerde toplamda 32 bin metrekareyi aşkın parke çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca köylerimizdeki okul meydanlarını ve kapalı alanları modernize ettik."

YARIM KALAN PROJELERİN TAMAMLANMASI VE MALİ DEVRİM

Geçmişten devralınan yarım projeleri bir bir bitirdiklerini anlatan Özçelik: "Belediye hizmet binası inşaatı 2017'de başlamıştı ve biz geldiğimizde durmuştu. 7 yıldır bitirilemeyen bu projeyi 9 ay içinde tamamlayarak taşındık. Proje, ihale bedelinin 9 katına mal oldu ve bu maliyetin yüzde 70’inden fazlasını bizim dönemimizde ödedik. Aynı şekilde Oba-Tosmur Yürüyüş Yolu’nu da bitirdik; maliyetinin yüzde 60’ını biz karşıladık."

EĞRİ KÖPRÜ VE GASTRONOMİ MERKEZİ MÜJDESİ

Hukuki ve mali sorunları tek tek çözdüklerini belirten Başkan Özçelik, "Eğri Köprü inşaatı hem ödenek hem kurul sorunları nedeniyle durmuştu; hepsini çözdük, yakında hizmete açıyoruz. Gastronomi Merkezimiz tamamlandı, açılış için gün sayıyor. Oba Medresesi’nin ödenek krizini bitirdik, yüzde 95 seviyesine getirdik. Sedre Av Köşkü’nün eksiklerini gideriyoruz. Türktaş Köy Meydanı’nı ise tamamlayıp halkımıza sunduk" dedi.

BORÇ YÜKÜNDEN MALİ DİSİPLİNE: DÖNEMİMİZE AİT BORÇ YOK

Başkan Osman Tarık Özçelik, kamuoyunda çokça tartışılan SGK ve Vergi Dairesi borçlarına ilişkin gerçek tabloyu tüm şeffaflığıyla açıkladı.

Geçmişle bugünü kıyaslayan Özçelik: "Bizim yönetimimizde SGK ve vergi ödemeleri düzenli yapılmaktadır; dönemimize ait hiçbir borç bulunmamaktadır. Ayrıca Belediyemizin iktisadi işletmeleri olan Alkent, Alaiye Su ve Beton şirketlerimizin de bir kuruş borcu yoktur. Geçmişten devraldığımız yapılandırma borçlarını ise aksatmadan, düzenli olarak ödemeye devam ediyoruz. Şu an SGK’ya yaklaşık 843 milyon 883 bin TL, Vergi Dairesi’ne ise 654 milyon 39 bin TL toplam borç bulunmaktadır. Ağustos ayından beri yapılandırma talebimize cevap verilmediği için belediyemiz yaklaşık 65 milyon TL fazladan faiz yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen aralık ayında 50 milyon TL vergi ödedik. Ocak ayından itibaren tahakkuk eden borçlarımızın yanı sıra, her ay geçmiş borçların üzerine yaklaşık 20 milyon TL ilave ödeme yaparak yükü hafifletiyoruz."

PİYASA VE MÜTEAHHİT BORÇLARI TEMİZLENDİ, 12 YIL SONRA GELEN BÜTÇE FAZLASI

Göreve geldiklerinde piyasaya olan borç nedeniyle hizmet veremez hâle geldiklerini hatırlatan Özçelik, "Geldiğimizde piyasaya 602 milyon TL borç vardı. Araçlarımızı tamir ettirecek muhatap bulamıyorduk. 2025 sonu itibarıyla bu borcu 51 milyon 844 bin TL’ye kadar düşürdük. Fatura süreçleriyle birlikte piyasa borcumuzun toplamda 100 milyon TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Borcun gelire oranını devasa boyutta düşürdük. 2024 yılında yüzde 27 olan borç/gelir oranını 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,5 seviyesine indirdik. 2024 bütçesi yüzde 39 mülk satışı ile dengelenirken, 2026'da bu ihtiyaç yüzde 8,7'ye kadar düşecek" şeklinde konuştu.

ALANYA DÜNYA ARENASINDA: SPOR VE TURİZM

Turizmi çeşitlendirmek için spora odaklandıklarını belirten Özçelik: "Plaj Sporları Merkezimizle Dünya Plaj Voleybolu ve Avrupa Hentbol Şampiyonaları gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bu etkinlikler şehrimize ciddi konaklama geliri sağladı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ile 'Keykubat Göç ve Kervan Yolları' projesini hayata geçirerek doğa sporlarını turizme kazandırdık."

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Alanya'nın köklerini canlandırdıklarını ifade eden Başkan, "10 yıl aradan sonra Alanya Araştırmaları Sempozyumu’nu düzenledik. Alanya Dokuma Atölyesi’ni kurarak ipek ve 'Ata Kumaşı'nı yaşatıyoruz. Alanya Kalesi için UNESCO Dünya Kültür Mirası adaylık sürecini tamamlıyoruz. Gülüklü Çorba ve Öksüz Helvası gibi değerlerimizle ulusal envantere girdik. Naula Antik Kenti'nde kazılara başladık, 5 yıl sonra Zeybek kurslarını yeniden başlattık" dedi.

SOSYAL TESİSLER VE HALKÇI YAKLAŞIM

"Alanya’da yaşayan herkes bu kentin zenginliğinden faydalanacak" diyen Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Hacı Karanfil ve Tevfik Hoca sosyal tesislerini yaptık, Aysultan Plajı’nı açtık. Türkiye’ye örnek Engelsiz Halk Plajı’nı hizmete sunduk. Sosyal tesislerimizde üretilen 427 bin adisyon üzerinden 46 milyon TL’lik vergi avantajını yine yatırıma dönüştürdük. Sapadere Kanyonu’na 58 milyon TL’lik yatırım yaparak güvenli ve modern bir tesis hâline getirdik. 2025 yılında 5 yeni park açtık, 15 mevcut parkı ise baştan aşağı yeniledik. 6 noktada refüj düzenlemesi yaptık ve 29 bin metrekare alanı modern sulama sistemine kavuşturduk. Sanat sokağını yeniledik ve halkın gözdesi olan Barış Manço Parkı, güncel ihtiyaçlara göre tamamen modernize edildi. Demirtaş Meydanı Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesiyle bölgeye estetik bir kimlik kazandırdık. Düğün ve nişan gibi etkinlikler için köy meydanları ve okul bahçelerine kapalı alanlar yaparken, sel riskine karşı köylerde büz, boru ve şarampol çalışmaları tamamladık."

GELECEK VİZYONU VE 2026 PROJELERİ: ATATÜRK CADDESİ’NDE 40 YILLIK YATIRIM

Devam eden çalışmalar hakkındaki eleştirilere yanıt veren Özçelik: "Atatürk Caddesi’nde Türkiye’ye örnek bir koordinasyonla 6 farklı altyapı kurumunu birleştirdik. Tek seferde kazı yapıyoruz. Yol çalışmaları mayıs sonunda bitecek. Halkımız 40 yıl sonra gelen bu büyük yatırıma, geçici aksaklıklara rağmen olumlu bakıyor. Belediye, otopark ücretlerine bir gelir kapısı olarak bakmamaktadır. Temel amaç, şehir merkezindeki park yoğunluğunu yönetmektir. Bölge esnafı, araçların uzun süreli park edilmesinden ve müşteri sirkülasyonunun engellenmesinden rahatsızdır. Hatta parkomat uygulaması olmayan bölgelerden de bu yönde yoğun talepler gelmektedir. Ücretlere zam yapılmış olsa da ödenen ücretin 12 saat boyunca ve Alanya Belediyesi’ne ait tüm parkomat alanlarında geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu düzenleme, sürücülere tek ödeme ile farklı noktalarda park imkânı sağlayarak kullanım kolaylığı sunmaktadır."

'2026 YENİ YATIRIMLARIN VE ŞAHLANIŞIN YILI OLACAK'

Başkan Özçelik, 2 yıllık mali disiplin sürecinin ardından başlayacak yeni projeleri sıraladı.

Eski Belediye Binası: Kültür-sanat merkezi olacak.

Oba Medresesi: Türk-İslam El Sanatları Merkezi.

Mahmutlar ve Avsallar: Kültür merkezi ve düğün salonları.

Yar Deresi: Dev rekreasyon alanı.

Mamadı Parkı ve Akçalıoğlu Parkı: Yeni sosyal donatı alanları.

Yeni Kültür Merkezi: Proje yarışması başlatılacak.

KIRSAL MAHALLE BAŞVURULARI VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

7254 sayılı kanunla gündeme gelen kırsal mahalle olma taleplerine (Hocalar Mahallesi vb.) değinen Özçelik, "Bu konuya sadece mahalle bazlı değil, bütüncül yaklaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek temel prensipleri saptıyoruz. Halkımızın avantajlarını ve kentin hizmet kalitesini dengeleyen bir modelle süreci yöneteceğiz" dedi.

2029 HEDEFİ: ŞEFFAF, BİLİMSEL VE MARKA BİR ALANYA

Son olarak Alanya halkına seslenen Osman Tarık Özçelik şunları söyledi: "Hedeflediğimiz planlar takvime uygun ilerliyor. 2029 yılına girdiğimizde; halkın kurumsal güven duyduğu, her kuruşun hesabının verildiği şeffaf bir belediye göreceksiniz. Kentin ismi rantla veya asayişle değil; kültür, sanat ve sporla anılacak. Kadın emeğini destekleyen, çevre ve hayvan dostu, turizmde dünya markası bir Alanya’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz kurumlarla kavga eden değil, tüm potansiyeli ortak hedefe yönlendiren bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz."