İddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, gece saatlerinde 1. katta yaşadığı evin balkona koştu. Kadın ardından balkondan aşağıya atlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Bir süre asılı kalan kadını kurtarmak için sokaktanda 2 kişi geldi.

AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Ancak korkulan oldu ve aşağıya sarkan kadın yere düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, eşine ‘ne yapıyorsun sen’ diyerek tepki gösterdi. Yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.