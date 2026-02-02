ALANYA’NIN Mahmutseydi Mahallesi Üç Irmak mevkiinde, Paşaköy’e bağlantı sağlayan ana yolda heyelan meydana geldi. Yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Heyelanla birlikte yol üzerinde büyük miktarda çamur birikirken, bazı araçlar çamura saplanarak ilerleyemedi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede ulaşım tamamen durdu. Vatandaşlar yolun açılması için çalışma yapılmasını talep etti. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi