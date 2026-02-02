​Sosyal medya hesapları üzerinden eseri takipçilerine öneren Çavuşoğlu, kitabın tarihi ve vicdani derinliğine dikkat çekti.

​AHISKA TÜRKLERİ’NİN DRAMINA IŞIK TUTUYOR

​Çavuşoğlu, paylaşımında kitabın sadece bir kurgu değil, aynı zamanda bir halkın varoluş mücadelesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “ Gurbette Kalan Sevda” romanı Ahıska Türklerinin 1828’de başlayan büyük dramlarını ve yarım kalan sevdalarını, yaşanmış olaylarla anlatıyor. Hem bu onurlu mücadeleyi anlamak hem de dünden bugüne uzanan o sessiz çığlığı hissetmek için, Abdullah Akbaş'ın kaleme aldığı bu etkileyici eseri mutlaka okumanızı tavsiye ederim."

​KÜLTÜREL MİRASA DİPLOMASİ DESTEĞİ

​Uzun yıllar dış politikada Ahıska Türklerinin haklarını savunan ve bu konuda hassasiyetiyle bilinen Çavuşoğlu’nun, Akbaş’ın eserine verdiği bu destek edebiyat dünyasında da yankı uyandırdı. Abdullah Akbaş’ın titiz bir araştırma ve yaşanmış hikayelerle kurguladığı roman, okuyucuyu 19. yüzyıldan bugüne uzanan hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor