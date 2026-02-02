ALANYA’NIN hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiği 1980’li yılların sonlarında Belediye Başkanlığı görevini yürüten, 1999 seçimlerinde ise TBMM’de Antalya Milletvekili olarak bölgeyi temsil eden Cengiz Aydoğan’ın hayat hikâyesi belgesel oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan belgeselde Aydoğan, çocukluk yıllarından başlayarak Alanya’nın kültürel ve sosyal zenginlikleri içinde geçen yaşamını kendi anlatımıyla aktarıyor.

Şehir dışında sürdürdüğü ortaöğretim ve yükseköğrenim yıllarında edindiği bilgi ve birikimleri, Belediye Başkanı olarak Alanya’ya kazandırma süreci de belgeselin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Döneme ait fotoğraf ve belgelerle desteklenen belgeselin yönetmenliğini Hayri Yenialp üstlenirken, çalışma Alanya Kültür Sanat YouTube kanalında izleyicilerin beğenisine sunuldu. (Şerife ÇOBAN)