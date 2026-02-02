Alanya’da lodosla taşınan Sahra Çölü kaynaklı toz bulutu gökyüzünü kızıla çevirdi. Çamur yağışı araçları kapladı, uzmanlardan özellikle risk grupları için maske uyarısı geldi.

Alanya güne alışılmadık bir manzarayla uyandı. Sahra Çölü üzerinden taşınan ince toz parçacıkları, gece saatlerinde etkili olan lodos ve nemle birleşince gökyüzü kızıl bir renge büründü. Sabah evinden çıkan vatandaşlar, park halindeki araçlarının çamur tabakasıyla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Binlerce kilometre öteden gelen toz bulutu, özellikle gece saatlerinde sisle birleşerek kent genelinde görüş mesafesini de düşürdü. Yağışla birlikte yere inen tozlar, Alanya’nın birçok noktasında çamur izleri bıraktı.

OTO YIKAMACILARDA YOĞUNLUK

Yaşanan doğa olayı, oto yıkamacılarda da hareketliliğe neden oldu. Sabah erken saatlerden itibaren birçok noktada araç yıkama kuyrukları oluştu. Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Bazı işletmeler, son dönemin en yoğun günlerinden birini yaşadıklarını belirtirken, çamur yağışının etkisinin birkaç gün daha hissedilebileceği ifade ediliyor.

SAĞLIK AÇISINDAN KRİTİK UYARI

Toz taşınımının yalnızca araçları değil, insan sağlığını da doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, havada asılı kalan mikroskobik toz zerreciklerinin solunum yollarına kadar ulaşabildiğini vurguluyor.

Astım, KOAH ve kronik solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmaması, zorunlu durumlarda ise maske kullanması öneriliyor. Çocuklar ve yaşlılar için de benzer uyarılar yapılıyor.

Bu hava koşulları… İnsanın nefes alırken bile durup düşünmesine neden oluyor.

TOZ TAŞINIMI SÜREBİLİR

Meteoroloji verilerine göre Sahra kaynaklı toz taşınımının birkaç gün, hatta bir haftaya kadar etkili olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu süreçte camların sık açılmaması ve açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini hatırlatıyor.