Sel, fırtına ve hortum Alanya’daki seraları kullanılamaz hale getirdi. Üretim düşünce fiyatlar pazarda rekor kırdı, hem üretici hem vatandaş zorlandı.
Alanya’da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına, tarımsal üretimi adeta yerle bir etti. Özellikle seracılığın yoğun olduğu bölgelerde büyük hasar oluşurken, ürün kaybı sebze arzını ciddi şekilde azalttı. Bu tablo, tezgâhlara da doğrudan yansıdı.
Market ve pazara çıkan vatandaş için alışveriş artık eskisi gibi değil. File daha hafif, kasa daha pahalı…
SEBZE ARZI DÜŞTÜ, ETİKETLER YÜKSELDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta salatalık, domates ve patlıcan olmak üzere birçok temel üründe üretim düştü. Arzın daralmasıyla birlikte fiyatlar hızla yukarı çıktı. Semt pazarlarında bazı ürünlerde kilogram fiyatı 120 TL seviyesine kadar ulaştı.
PAZARDA GÜNCEL FİYATLAR
- Salatalık: 100–120 TL
- Domates: 50–100 TL
- Kabak: 100 TL
- Patlıcan: 100 TL
- Biber: 80–120 TL
- Fasulye: 150 TL
- Bezelye: 200 TL
- Çilek: 200 TL
- Elma: 50–70 TL
- Portakal: 40–50 TL
- Soğan: 25–30 TL
- Patates: 25–30 TL
HALDE DE FİYATLAR CEP YAKIYOR
Hal verileri de tabloyu doğruluyor. Hal fiyatlarında da ciddi artışlar dikkat çekiyor.
- Domates: 55 TL
- Kabak: 80 TL
- Patlıcan: 85 TL
- Salatalık: 77 TL
Yani ürün, pazara gelmeden zaten pahalı.
FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?
Uzman değerlendirmelerine göre; soğuk hava, kuvvetli sağanak, sel ve don riski ürün kaybını artırdı. Arz-talep dengesi bozulunca fiyatlar da kaçınılmaz olarak yükseldi. Kısa vadede ucuzlama beklentisi düşük.