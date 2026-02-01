Sel, fırtına ve hortum Alanya’daki seraları kullanılamaz hale getirdi. Üretim düşünce fiyatlar pazarda rekor kırdı, hem üretici hem vatandaş zorlandı.

Alanya’da son haftalarda etkili olan kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına, tarımsal üretimi adeta yerle bir etti. Özellikle seracılığın yoğun olduğu bölgelerde büyük hasar oluşurken, ürün kaybı sebze arzını ciddi şekilde azalttı. Bu tablo, tezgâhlara da doğrudan yansıdı.

Market ve pazara çıkan vatandaş için alışveriş artık eskisi gibi değil. File daha hafif, kasa daha pahalı…

SEBZE ARZI DÜŞTÜ, ETİKETLER YÜKSELDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta salatalık, domates ve patlıcan olmak üzere birçok temel üründe üretim düştü. Arzın daralmasıyla birlikte fiyatlar hızla yukarı çıktı. Semt pazarlarında bazı ürünlerde kilogram fiyatı 120 TL seviyesine kadar ulaştı.

PAZARDA GÜNCEL FİYATLAR

Salatalık: 100–120 TL

Domates: 50–100 TL

Kabak: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Biber: 80–120 TL

Fasulye: 150 TL

Bezelye: 200 TL

Çilek: 200 TL

Elma: 50–70 TL

Portakal: 40–50 TL

Soğan: 25–30 TL

Patates: 25–30 TL

HALDE DE FİYATLAR CEP YAKIYOR

Hal verileri de tabloyu doğruluyor. Hal fiyatlarında da ciddi artışlar dikkat çekiyor.

Domates: 55 TL

Kabak: 80 TL

Patlıcan: 85 TL

Salatalık: 77 TL

Yani ürün, pazara gelmeden zaten pahalı.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Uzman değerlendirmelerine göre; soğuk hava, kuvvetli sağanak, sel ve don riski ürün kaybını artırdı. Arz-talep dengesi bozulunca fiyatlar da kaçınılmaz olarak yükseldi. Kısa vadede ucuzlama beklentisi düşük.