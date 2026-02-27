Alanya Kuyumcular Sarraflar ve Gümüşçüler Esnaf Sanatkârlar Odası’nın seçimli olağan genel kurul tarihi netleşti. Alanya’daki esnaf odaları arasında seçim sürecini tamamlamayan son oda olan Kuyumcular Odası, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 23 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurul 31 Mart Salı günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Alanya Kuyumcular, Sarraflar ve Gümüşçüler Esnaf Sanatkârlar Odası’nda mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu’nun seçimde tek listeyle yer alması bekleniyor. (Hatice NERGİZ)

