Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği (HATBERDER) tarafından Cikcilli Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve hemşehri derneklerinin başkanları, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede konuşan Dernek Başkanı Mustafa Küçük, “Alanya bizim için ikinci memlekettir” dedi.

‘ALANYA BİZİM İÇİN İKİNCİ MEMLEKETTİR’

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Küçük, “Bizler medeniyetler şehri Hatay’ın evlatlarıyız. Hoşgörüyü, kardeşliği ve birlikte yaşam kültürünü asırlardır taşıyan kadim bir şehrin temsilcileriyiz. Bugün bu ruhu, Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği çatısı altında yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Alanya artık bizim için sadece bir şehir değildir; bir sığınak, bir umut ve ikinci bir memlekettir. Biz burada yalnızca var olmak için değil; bu güzel şehre uyum sağlamak, üretmek, katkı sunmak ve güçlü bir hemşehri dayanışması oluşturmak için bulunuyoruz. Biz Alanya’da bir misafir değiliz; bu şehrin bir parçasıyız. Omuz omuza vererek, dayanışma içinde faydalı işler yapmaya kararlıyız. 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaket hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Ancak o zor günlerde millet olmanın, kardeş olmanın, devlet ve milletin el ele vermesinin ne demek olduğunu en güçlü şekilde gördük. Devletimizin tüm kurumları, Alanya halkı ve kıymetli hemşehrilerimiz bizleri asla yalnız bırakmadı. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız; minnettarlığımızı da bu güzel şehre katkı sunarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler sadece geçmişin acılarını konuşan değil, geleceğin umutlarını büyüten bir anlayıştayız. Farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden olabiliriz; ama aynı gönül çatısı altında buluşabiliyorsak işte bu bizim en büyük zenginliğimizdir” dedi.



‘HATAY İLE ALANYA ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Dernek olarak amaçlarını anlatan Küçük, “Sadece bir araya gelmek değil, birbirimize sahip çıkmak, gençlerimize yol açmak, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak ve bu dayanışmayı kalıcı hale getirmektir. Ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerimizi artırarak Hatay ile Alanya arasında güçlü bir gönül köprüsü kurmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki; birlik varsa bereket vardır, dayanışma varsa güç vardır. Bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerimize, siyasi parti temsilcilerimize, hemşehri derneklerimizin kıymetli başkanlarına ve siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü eylesin. Tuttuğumuz oruçları kabul, sofralarımızı bereketli kılsın. Hepinize hayırlı iftarlar diliyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)