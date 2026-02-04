TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu. Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 aylık ortalamasına göre en çok yüzde 33,98 zam yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş, kira zam oranlarının şu anki seviyesinin hem kiracı hem de mülk sahibi açısından baskı oluşturduğunu söyledi. Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci ise kira artış oranlarının sadece matematiksel bir hesap değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu, kiracıların artan yaşam maliyetleri karşısında ciddi bir gelir baskısı altında kalacaklarını ifade etti.

‘BU ORANLAR YÜKSEK VE CAN YAKICI’

Kira zam oranlarıyla ilgili Yeni Alanya’ya konuşan ALEMDER Başkanı Özgür Erbaş, “Kira artış oranları belli oldu. Oranlar şu an kiracı ve işyerleri için standart oldu. Bizce bu oranlar hâlâ yüksek ve can yakıcı; bu oranların daha fazla düşmesi taraftarıyız. Bunun için gerekli yapılanmaların yapılması ve bu oranların daha aşağıya çekilmesi gerekiyor. Artık 20 bin lira altında kira kalmadı. Yapılan zamlarda ona göre yüksek bir orana denk gelmeye başladı. Kira fiyatlarının yüksekliği artış oranlarını da etkiliyor. Yüzde 25’in üzerindeki her oran ödeme zorunluluğu çıkarır. Bu oranların yüzde 25-20’nin altında olmasını temenni ediyoruz. Ev sahiplerinin daha uygun yüzde 15-20 oranında zam yapması daha iyi olur” diye konuştu.

‘KİRACILAR CİDDİ BİR GELİR BASKISI ALTINDA’

Kira artış oranlarının sosyal ve ekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini ifade eden Alanya Emlak Profesyonelleri Derneği (TTPP) Başkanı Mehmet Ekinci ise, “TÜİK’in açıkladığı ocak ayı verilerine göre; aylık enflasyon yüzde 4,84; beklentiler yüzde 4,3 - 4,5 arasıydı. Yüksek çıkmasının ana nedenleri, ocak aylarında maaş artışlarının olması, vergi ve harç oranlarının artırılması, eğitim, hizmet, gıda, konut, konaklama sektörlerindeki artışlar olarak önümüze çıkmaktadır. Bu orandaki artış şubat ayında da kısmen görülecektir. Emlak Profesyonelleri Derneği olarak altını çizmek isteriz ki; kira artış oranları sadece matematiksel bir hesap değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir unsurdur. Kiracılar, artan yaşam maliyetleri karşısında ciddi bir gelir baskısı altındadır. Mülk sahipleri ise bakım, vergi, aidat ve finansman giderlerindeki artışlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle yasal sınırın varlığı önemli olmakla birlikte, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve makul uzlaşı her zamankinden daha kıymetli duruma gelmiştir. Sahada gözlemlediğimiz en önemli ihtiyaç; şeffaf, karşılıklı anlayışla hukuka uygun ve sürdürülebilir kira ilişkilerinin kurulmasıdır. Bu noktada; ev sahiplerini, yasal sınırları aşmadan ve piyasa gerçeklerini gözeterek hareket etmeye, kiracıları, sözleşme yükümlülüklerini dikkate alarak haklarını yasal çerçevede aramaya, taraflar arasında köprü görevi gören emlak profesyonellerini ise süreci doğru yönlendirmeye davet ediyoruz. Kira artışlarıyla ilgili ihtilafların ve mahkeme dosyalarının kalıcı olarak azalması; konut arzının artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve enflasyonun en kısa zamanda tek haneli rakamlara düşürülmesi sonucu piyasanın daha öngörülebilir hale gelmesi ile mümkündür” dedi.

Yeni oranlarla birlikte kira bedellerindeki değişim rakamlara şu şekilde yansıyor:

- Mevcut kira bedeli: 30 bin TL

- Şubat kira zam oranı: yüzde 33,98

- Artış tutarı: 10 bin 194 TL

- Yeni kira bedeli: 40 bin 194 TL