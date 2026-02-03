Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da vatandaşın en temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarındaki belirsizlik sona erdi. Artan maliyetler ve enflasyon baskısı altındaki fırıncı esnafının gözü kulağı Ankara’daydı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, beklenen açıklamayı yaparak ekmek fiyatlarının seyri konusunda net bir takvim ortaya koydu ve zammın kapıda olduğunu resmen ilan etti.

RAMAZAN AYINDA FİYATLAR SABİT KALACAK

Federasyon Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Balcı, fırıncıların sırtındaki yükün ağırlaştığına dikkat çekti. İşçilik ücretleri ve işletme giderlerindeki sert yükselişe rağmen, vatandaşın alım gücünün korunması adına şimdilik "fren" kararı alındı. Balcı, Şubat ayında ve yaklaşan Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarına kesinlikle dokunulmayacağını vurguladı. Mevcut azami kilogram fiyatı olan 75 TL tavan fiyat uygulaması bu süreçte aynen devam edecek, vatandaş Ramazan sofrasına zamsız ekmek koyabilecek.

MART SONU İÇİN ZAM SİNYALİ

Ancak "sabit fiyat" dönemi uzun sürmeyecek. Maliyet baskısının artık göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştığını ima eden Balcı, zammın kaçınılmaz olduğu tarihi paylaştı. Mart ayının sonlarına doğru Ticaret Bakanlığı ile masaya oturulacak. Enflasyon verileri ve vatandaşın ekonomik durumu gözetilerek "en makul" yeni fiyatın belirleneceği ifade edildi. Bu açıklama, bahar aylarında Alanya dahil tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarında yeni bir tarifenin devreye gireceğinin en net habercisi oldu.