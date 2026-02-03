ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen nükleer müzakereler öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, Tahran’a açık bir uyarı gönderdi.

“ANLAŞMA OLURSA İYİ, OLMAZSA KÖTÜ ŞEYLER OLUR”

Trump, İran’la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında askeri hareketliliğe de değinen Trump, İran’a doğru ilerleyen “çok büyük” gemiler olduğunu söyledi ancak bu konuda ayrıntı vermedi.

GÖZLER CUMA GÜNÜ İSTANBUL’DA

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler cuma günü İstanbul’da yapılacak. Görüşmelere ABD adına Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran adına ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerin bölgesel dengeler açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İRAN’DAN MÜZAKERE TALİMATI

İran medyası da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı, görüşmelerin birkaç gün içinde Türkiye’de yapılmasının beklendiğini yazdı.

İRAN’DAKİ EKONOMİK KRİZ VE GÖSTERİLER

Öte yandan İran’da son dönemde yaşanan ekonomik kriz, yönetim üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi sonrası Tahran Büyük Çarşı merkezli başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı.

Gösteriler sırasında internet erişimi kesilirken, olayların yatışmasının ardından bağlantılar kısmen yeniden sağlandı. Can kaybı ve gözaltı sayılarına ilişkin ise resmi makamlar ile uluslararası insan hakları kuruluşlarının paylaştığı rakamlar arasında ciddi farklar bulunuyor.

İstanbul’daki nükleer görüşmelerin, hem İran’daki iç tablo hem de Orta Doğu’daki dengeler açısından belirleyici bir eşik olabileceği değerlendiriliyor.