ABD’li milyarder Jeffrey Epstein hakkında yıllar sonra kamuoyuna yansıyan yeni belge ve iddialar, skandalı yeniden dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı. Tartışmalar sürerken, dosyada bu kez Türkiye ile ilgili iddiaların yer alması dikkat çekti.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ SORUŞTURMA ADIMI

Gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’den çocukların Epstein’e ait adaya götürüldüğü yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın, iddiaların kaynağı ve doğruluğuna ilişkin inceleme yürüttüğü ifade edildi.

İDDİALAR KAMUOYUNDA TEPKİ YARATTI

Henüz resmi makamlarca doğrulanmamış olsa da Türkiye bağlantılı iddialar sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Çocukların istismarı gibi son derece hassas bir konuyu içeren iddialar, soruşturmanın seyrini daha da kritik hale getirdi.

JEFFREY EPSTEIN DOSYASI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, oyuncu Kevin Spacey ve şarkıcı Michael Jackson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçmesi dosyayı küresel ölçekte tartışmalı hale getirmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı ise yaptıkları incelemelerde, kamuoyunda sıkça dile getirilen bir “müşteri listesi”nin varlığına dair somut bir kanıta ulaşılamadığını, Epstein’in ölümünün resmi kayıtlara intihar olarak geçtiğini açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, iddiaların somut delillerle desteklenip desteklenmediğini ortaya koyması bekleniyor.