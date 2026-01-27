KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’da sürdürdüğü temaslar kapsamında İngiltere’nin önde gelen gazetecilik meslek kuruluşlarından Foreign Press Association (FPA) Başkanı Vasil Hristov ve Genel Direktörü Deborah Bonetti ile The Royal Over-Seas League (ROSL) binasında bir araya geldi. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz’ün öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, gazetecilik mesleğinin geleceği, uluslararası medya ilişkileri ve olası iş birliği alanları ele alındı.

İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDA NESİL ÇALIŞKAN'A ZİYARET

Mehmet Ali Dim ve Vatan Öz, Londra’daki tarihi İngiliz Parlamento binasında Türk kökenli İngiliz Milletvekili Nesil Çalışkan’ı ziyaret ettiler. İktidardaki İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapan Çalışkan’ın, kraliyet hükümeti adına Kraliyet Sarayı Denetçisi (Hükümet Grup Başkanı) olarak atanmasının ardından üstlendiği yeni ve önemli sorumluluklar hakkında kapsamlı bilgi alındı. Genç yaşına rağmen Avam Kamarası’nda Whips Office bünyesinde üst düzey bir görev üstlenen Nesil Çalışkan’ın, hükümet üyeliği kapsamında partinin meclisteki düzenli işleyişinin sağlanması, milletvekilleri arasındaki koordinasyonun yürütülmesi ve yasama sürecinin sağlıklı ilerlemesine katkı sunulması gibi kritik görevleri başarıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Ziyarette KGK’nın uluslararası çalışmaları ve medya alanındaki vizyonu hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, KGK yayınları tanıtıldı. Görüşme sonunda Nesil Çalışkan’a Küresel Medya dergisi ve anı plaketi takdim edildi.

LORDLAR KAMARASI'NDA GÖRÜŞME

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Vatan Öz, İngiliz Parlamentosu’nun Lordlar Kamarası’nda görev yapan Kıbrıs Türk kökenli Barones Meral Hussein-Ece’yi de ziyaret ettiler. Liberal Demokrat Parti üyesi olarak 2010 yılında yaşam boyu peer (Barones) unvanıyla atanan Hussein-Ece ile İngiltere, Türkiye, Kıbrıs ve uluslararası medya ilişkileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI MEDYA DİPLOMASİSİNE KATKI

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’da gerçekleştirilen temasların, uluslararası basın kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve medya alanında yeni iş birliği olanaklarının geliştirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.