Edinilen bilgilere göre, Alanya’nın Bademağacı Mahallesi’nde Hüseyin Kılıç’ın yaklaşık 5 yıl önce diktiği ve uzun süredir bakımını yaptığı zeytin ağaçları, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kökünden kesildi. Ağaçların kesildiğini fark eden Kılıç’ın eşi, yaşanan duruma cep telefonu kamerasıyla çektiği video ile tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde konuşan Kılıç’ın eşi, yapılanların adeta bir “ağaç katliamı” olduğunu belirterek, “ insanlıktan nasibini almayan biri ağaçlarımızı bu hale getirmiş. Ağaçlarımız kökünden kesilmiş. 5 yıllık emeğimiz bir günde çöpe gitti” ifadelerini kullandı.

