Antalya siyasetinde taşları yerinden oynatan bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve önceki dönem başkanı Semih Esen hakkında soruşturma izni verdi. Odatv’de yer alan bilgilere göre; imar ve yapılaşma iddiaları üzerine başlatılan bu soruşturma dalgasında, gözlerin çevrildiği Alanya Belediyesi hakkında herhangi bir işlem veya izin kararının bulunmadığı, soruşturmanın merkez ilçelerle sınırlı olduğu kesinleşti.

İMAR DOSYALARI BAŞKANLARI YAKTI

Antalya gündemine bomba gibi düşen soruşturma izinlerinin odağında "imar usulsüzlüğü" iddiaları yer alıyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında, Şirinyalı Mahallesi’ndeki "La Mare" isimli 15 katlı bina projesi nedeniyle soruşturma yolu açıldı. İddiaya göre, söz konusu yapının şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ve belediye yetkililerinin bu sürece müdahale etmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları öne sürüldü.

KONYAALTI VE BÜYÜKŞEHİR DE LİSTEDE

Soruşturma kıskacı Konyaaltı’na da uzandı. İlçedeki Fenix İnşaat projesiyle ilgili olarak eski başkan Semih Esen ve mevcut başkan Cem Kotan hakkında inceleme izni verildi. Konut ve ticari alan vasfındaki bölgeye otel yapılmasına göz yumulduğu iddiaları dosyaya girdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve bürokratları ise bu aykırı yapılaşmalara engel olmamak ve sürece dahil olmakla suçlanıyor. Büyükşehir’in soruşturma geçirmesi, hizmet alanı olan Alanya siyasetinde de geniş yankı uyandırdı.

"PLANLARI BAKANLIK YAPTI" SAVUNMASI

Kararın duyulmasının ardından Muratpaşa Belediyesi’nden sert bir açıklama geldi. İddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirten belediye, tartışmalı planların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını savundu.

Belediye açıklamasında, "Söz konusu plan değişikliği Başkanımızın yokluğunda Meclis’e sevk edilmiş, hem ilçe hem de Büyükşehir Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemiz denetim görevini yapmış, inşaatı durdurmuş ve yıkım işlemini gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanılarak, karara itiraz edileceği vurgulandı.