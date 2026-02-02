'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve 20 Şubat 2025'te tahliye edilen sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Durmaz'ın avukatı, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararının açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.