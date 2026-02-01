ALANYALI müzikseverlerin salonu doldurduğu gecede, Alanya'nın tanınmış simaları da konsere adeta akın etti. Duygusal şarkılarıyla dinleyicilere zaman zaman hüzünlü anlar yaşatan Ümit Yaşar, hareketli parçalarıyla da tempoyu zirveye taşıdı. Gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan sanatçı, Alanya'daki hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı. Next Level Illusion İşletme Müdürü Mevlüt Ekşi, "Konserlerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu konserimize de ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi