Ünlü model Heidi Klum, Grammy Ödülleri kırmızı halısında tercih ettiği iddialı kıyafetle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

KIRMIZI HALIDA TÜM GÖZLER HEIDI KLUM’DAYDI

Los Angeles’ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri, müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getirirken kırmızı halı görünümleri de en az ödüller kadar konuşuldu. Gecede en çok dikkat çeken isimlerin başında ise dünyaca ünlü model Heidi Klum yer aldı.

TEN RENGİ ELBİSE SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Klum, uzaktan bakıldığında neredeyse çıplak izlenimi veren, ten rengi ve vücudu saran lateks elbisesiyle objektiflere poz verdi. Straplez tasarımı ve belirgin dekoltesiyle dikkat çeken kıyafet, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar tercihi “cesur” olarak yorumlarken, bazıları ise sınırları zorladığını savundu.

YÜRÜRKEN ZORLANDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kırmızı halıda yürürken kıyafetin yapısı nedeniyle zaman zaman zorlandığı görülen Heidi Klum’un adımlarını dikkatle attığı anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Klum gecenin en çok konuşulan görünümlerinden birine imza attı.

GRAMMY GECESİ SADECE MÜZİKLE DEĞİL MODAYLA DA KONUŞULDU

Törenin sunuculuğunu Trevor Noah üstlenirken, sahnede Lady Gaga, Justin Bieber ve Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimler performans sergiledi. Ancak gece boyunca kırmızı halıdaki cesur ve sıra dışı kombinler, en az sahne şovları kadar ilgi gördü.