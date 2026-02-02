Sevilen şarkılarını Alanyalı hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren grup, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sırasında yaşanan sürpriz ise geceye damgasını vurdu. Bir genç, Zakkum konserinde sevgilisini sahneye davet ederek evlilik teklifinde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı bu özel dakikalarda salonu dolduran izleyiciler alkışlarıyla çifte destek verdi. Grubun solisti Yusuf Demirkol, evlilik teklifinin ardından genç çifti sahnede sarılarak tebrik ederken, bu anlar konsere katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Müzik, romantizm ve coşkunun bir arada yaşandığı konser, Alanya gecelerine unutulmaz anlar arasında adını yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi