İlçede etkili olan yağışların ardından dağlardan ve akarsulardan sürüklenen moloz, ağaç dalları ve evsel atıklar, fırtınanın etkisiyle sahillere vurdu. Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak mevkilerindeki kumsallar; plastik şişeler, poşetler ve büyük ağaç gövdeleriyle kaplandı.

​ALTGEÇİT ÖNLERİNDE ATIK BİRİKİNTİSİ

​Kirliliğin en fazla görüldüğü noktalar, sahil yolu üzerindeki altgeçitlerin denizle birleştiği alanlar oldu. Yağmur sularının taşıdığı materyallerin bu noktalarda birikerek görüntü kirliliği oluşturduğu gözlendi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ilçeye yerli ve yabancı çok sayıda turistin gelmesi bekleniyor. Bölge halkı, Alanya’nın turizm imajının korunması adına sahillerin bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, Alanya Belediyesi ekiplerinin Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak kıyılarında ivedilikle kapsamlı bir çalışma başlatmasını talep ediyor.