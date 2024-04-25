25 Nis 2024 - 12:00- Magazin G:

Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk'ten kötü haber! Felç oldu

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu ortaya çıktı.

Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk'ten kötü haber! Felç oldu mask
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Safiye Soyman'ın eşi Faik Öztürk'ten kötü haber! Felç oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.

SOL TARAFI FELÇ...

2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.

Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

Kaynak: KARAR

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25 Nis 2024 - 12:00 - Magazin

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