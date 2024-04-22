İbrahim Tatlıses flaş açıklama: ''Ben Suphiye Orancı'yı tanımıyorum''

Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından ablası Dilara Gülatan da Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı.
Dündar, Suphiye Orancı’nın kızının biyolojik babası olmadığının DNA raporuyla kanıtlandığını açıklamıştı. Suphiye Orancı’nın da yıllar önce İbrahim Tatlıses’in filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıkmıştı.
İbrahim Tatlıses, Oda TV’ye bir açıklama yaptı ve filmlerinde prodüksiyondan sorumlu olmadığı için Orancı’yı tanımadığını söyledi: “Filmlerde arkadan öyle geçmiş, hatırlamıyorum. Figüranlardan biri, tanımıyorum. Ben yönetmen ve oyuncuydum. Tanımazdım figüranları.”
ÂŞIK KADINI OYNAMIŞ
Suphiye Orancı, İbrahim Tatlıses’in başrol olduğu ‘Yalan’ (1982), ‘Yorgun’ (1983), ‘Sarhoş’ (1986) ve ‘Âşıksın’ (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldı. “Âşıksın”da Tatlıses’e âşık olan bir kadını canlandırdı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.