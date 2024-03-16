16 Mar 2024 - 17:02- Gündem G:

Sanatçı Nesrin Ersipahi yaşamını yitirdi

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Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi dün hayatını kaybetti.

Sanatçı Nesrin Ersipahi yaşamını yitirdi mask
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1960'lı yılların önemli assolistlerinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı olan Nesrin Sipahi'nin ölümüne ilişkin çıkan haberler sanatçının menajeri Zeynep Göktürk tarafından yalanlandı.

'NESRİN HANIM YAŞIYOR, SAĞLIĞI YERİNDE'

Zeynep Göktürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada yayınlanan "Nesrin Sipahi vefat etti" haberi yalandır. Nesrin Hanım yaşıyor, sağlığı yerinde. Hatta şimdi beraberiz ve yakında yayınlanacak Cumhur Demir ile yaptığı düet single için toplantıya gireceğiz." ifadelerine yer verdi.

SANATÇI NESRİN ERSİPAHİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duruma açıklık getirdi. Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün (15 Mart) hayatını kaybetti. Asıl adı "Nesrin Sipahi" olan sanatçı, sahnelere ilk çıktığında "İkinci Nesrin Sipahi" olarak anıldı. Ardından yaşanan karışıklıklar nedeniyle ismini "Nesrin Ersipahi" olarak değiştirdi.

İlk müzik derslerini aldığı babası Ekrem Sipahi, Türk sanat müziğinin güçlü kadın seslerinden biri olan Nesrin Sipahi’yi çok sevdiği için kızının ismini Nesrin koydu.

Sanatçı Nesrin Ersipahi'nin cenazesi bugün (16 Mart) Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

NESRİN ERSİPAHİ KİMDİR?

İskenderun'da dünyaya gelen Nesrin Ersipahi, İskenderun Musiki Cemiyeti'ne girerek ilk musiki derslerini almış. Bestekâr ve TRT Müzik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Özgen Gürbüz başta olmak üzere, birçok değerli ustadan nota, usul, nazariyat ve repertuar dersleri almış. Alâeddin Yavaşça imzalı sertifikası da bulunan Nesrin Ersipahi, "Sevde Gör Gülüm" adlı 12 eserden oluşan CD'si ile dikkat çekmiştir. Klasik Türk sanat müziğine yönelen sanatçının, TRT denetiminden geçen çeşitli radyo ve televizyon programlarında yayınlanan 29 eserlik 2 ayrı tanıtım CD'si de bulunmaktadır. Ersipahi, çok sayıda konserde de solist olarak sahneye çıkmıştır.

Kaynak: KARAR

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16 Mar 2024 - 17:02 - Gündem

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