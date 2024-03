Şahin'den Konaklı ve Mahmutlar'da miting gibi seçim ofisi açılışları

Şahin, mitingi andıran açılışlarında sevenlerinin sevgi seli karşısında duygu dolu anlar yaşadı

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Alanya Merkez Seçim Ofisi'nin ardından Konaklı Seçim Ofisi açılışını da müthiş bir katılımla yaptı.

Şahin, ekibinde yer alan eski Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, Konaklı Muhtarı Mustafa Arınç ve Şahin'in yol arkadaşları, mahallede büyük coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandılar.

Şahin'in Konaklı Seçim Ofisi, Alaaddin Keykubat Bulvarı, Güzelbağ yolu üzeri, Özcan Manav karşısında görkemli bir törenle açıldı. Binlerce vatandaşın katıldığı açılış töreni adeta bir mitinge dönüştü.

Projeleri ve meclis üyesi adaylarını da tanıttığı açılış töreninde katılımcılara seslenen Şahin’in, müthiş kalabalık ve yoğun sevgi gösterileri karşısında duygu dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

‘BİZ HALKIMIZI SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLAYANLARDAN OLMADIK’

Seçim ofisinin açılışına gelen binlerce vatandaşa teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şahin, sevgi gösterileri, tezahüratlar ve alkış sağanağı altında sürdürdüğü konuşmasında "2013 yılında başlayan ve daha önce söz verdiğim üzere iki dönem yaptığım Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı görevimi Alanya’mıza olan hizmet borcumu ödemek için layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Tahammülsüzlük içinde olanlar her zaman olduğu gibi beni engellemeye çalışsalar da ikinci dönem üç kat farkla ALTSO başkanlığına seçildim. Bu başarının altında yatan ana etkenin samimiyetimiz olduğuna inanıyorum. Çünkü biz kimseyi seçimden seçime hatırlamadık. Her zaman üyelerimizle bir araya gelmeye özen gösterdik. Sözde değil özde ortak aklı, sektör sektör üyelerimizin sorunlarını çözmek, Alanya’mız ekonomisini en iyi seviyeye getirmek için uyguladık. En önemlisi ulaşılabilir olduk. Sadece ulaşılabilir de olmadık. Biz görevimizi yaparken hiçbir zaman mazeret üretmedik. Mazeret ancak söyleyeni mutlu eder. Biz her zaman mazeret üretmeden, çözüm odaklı çalışmayı kendimize prensip edindik. Bu prensiple 'Yapamaz' dedikleri çok sayıda projeyi Alanya’mız ve siz değerli halkımız için hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

'TURİZM MESLEK YÜKSEK OKULU'NU ÜNİVERSİTEMİZE KAZANDIRDIK'

İki dönem sürdürdüğü ve çıtayı çok yükseklere koyduğu ALTSO Başkanlığı döneminde ürettiği hizmetlerden örnekler veren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selçuklu’nun kışlık başkenti olan ve tarihi bir misyona sahip Alanya’mızı her yerde ülkemizin turizmin başkenti olarak lanse ediyoruz. Ama üniversitemizde turizm alanı ile ilgili bir bölümün olmadığını görünce üniversitemize her zaman verdiğimiz desteklerin yanında Turizm Meslek Yüksek Okulu inşaatını üstlenerek üniversitemize kazandırdık.

‘YAYLALARIMIZA AMBULANS HİZMETİ SAĞLADIK’

Doğu ve batı mahallelerimizin yaylalarında yaşayan halkımızın acil sağlık sorunlarının çözümü için üzerimize düşenin fazlasını yaparak ülkemizde örneği olmayan bir devlet-millet dayanışmasının meşalesini yaktık. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek bu bölgelerimizi ambulanslara kavuşturduk ve birçok canın kurtulmasına vesile olduk. ALTSO başkanlığımızdan sonra da herhangi bir görevde olmamamıza rağmen daha önce söz verdiğimiz üzere batı mahallelerimiz ve yaylaları için de kırmızı şeritli acil yardım ambulansımızı halkımızın hizmetine sunduk ve halen siz bölge halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.

‘ÖNCE SAĞLIK ÇÜNKÜ ÖNCE İNSAN’

Bütün bu çalışmalarımızı 'Önce Sağlık Çünkü Önce İnsan' düşüncemizle hayata geçirdik. Bizleri engellemeye de çalıştılar ama başaramadılar. Bizleri engelleyeceklerine mazeret üretmeden hizmet vermeyi tercih etmeliydiler. İnsanın, insan sağlığının öneminden dolayı da ilk projemizi sağlık konusunda siz değerli kamuoyu ile paylaşmıştım. Göreve geldiğimiz zaman kuracağımız Aile Sağlık Merkezleri ile her mahallemize hizmet verecek yapılanmayı sağlayacağız.

‘BATI VE DOĞU MAHALLELERİMİZE NOTERLERİ GETİRDİK’

Konaklı ve Mahmutlar mahallelerimize noterleri kazandırarak, vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtardık. Bu çalışmamızla trafiğin yükünü de hafiflettik, siz değerli vatandaşlarımızın zaman kaybının da önüne geçtik. En zor gerçekleştirdiğimiz projelerden olan noterlerin doğu ve batı mahallelerimizin hizmetine sunulmasını da engellemek istediler ama biz bırakmadık, kararlı bir şekilde takip ettik ve başardık. Aynı şekilde Alanya’mızın doğu ve batı mahallelerine belediyemizin hizmet birimlerini oluşturarak hiçbir bölgeyi belediyemizin hizmetlerinden mahrum bırakmayacağız.

Söz verdiğim üzere 2013 yılında göreve gelir gelmez çalışmalarına başlayarak Ankara’da irtibat ofisimizi açtık. Alanya’mızın Ankara’daki evi, arkadaşı, yoldaşı, şoförü, yardımcısı, ofisi olduk. Bunu da 'Yapamaz' demişlerdi, yaptık.

‘KALİTELİ ALANYA TANITIMININ ZOR OLMADIĞINI GÖSTERDİK’

Geçmişte küçücük masalarda yapılan Alanya tanıtımının hak ettiği şekilde yapılmasının aslında hiç de zor olmadığını göstermek için elimizi taşın altına koyduk. ITB Berlin, Moskova MITT, Paris SİAL gibi dünyaca ünlü fuarlarda Alanya stantları açarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik ve bunların yapılmasının hiç de zor olmadığını gösterdik. Şehrimizin tanıtımını sadece fuar alanlarında değil, düzenlemiş olduğumuz 26 tane KOSGEB Destekli İş Gezisi ile destekledik.

'ALANYAMIZDA DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASIYLA YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK’

Biz hiçbir zaman 'Bu bizim görevimiz değil düşüncesinde olmadık, bizden talep edilen her konuda üzerimize düşeni, görevimiz olmasa bile yapmaya çalıştık. Her şeyi devletimizden beklemeyeceğiz. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Alanyamızda devlet-millet dayanışması ile yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.

‘TRAFİK SORUNUNU DOĞRU MÜDAHALELERLE ÇÖZECEĞİZ'

Görevi teslim aldığım zaman Alanya’mızın yıllardır çözülemeyen trafik sorununu doğru müdahalelerle çözeceğiz. Alanyamızda toplumun hemen her kesiminde büyük bir rahatsızlık yaratan trafik yoğunluğu ve sorununun ortaya çıkardığı olumsuz tablonun bertaraf edilmesinde en etkin yöntem olarak ortak aklı, teknolojiyi ve kurumlar arası iş birliğini hâkim kılacağız. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar ile konusunda uzman akademisyen ve bilim adamlarıyla koordineli 'Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri' projemizin startını vereceğiz. Bu proje ile sadece yoğunluğun azaltılması değil, aynı zamanda ticari alanlarımızın kalkındırılmasına ve eğitim alanlarındaki trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik ulaşım politikalarımızı da hayata geçireceğiz.

'ÜRETİMİ VE ÜRETİCİMİZİ HEP DESTEKLEYECEĞİZ'

Hayata geçireceğimiz tarımsal sulama göletleri ile susuz tarlamız kalmayacak. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Sadece yaş sebze ve meyve üretimini değil hayvansal üretimi de destekleyeceğiz.

'HALKIMIZIN RAHATÇA DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ’

Halk plajlarımız var ama tuvaleti yok, soyunma kabinleri yok, duşu yok. Olanlarda da bu konuda sahillerimizde vatandaşlarımız ile büfe işletmecilerimiz arasında sorunlar yaşanıyor. Modern tasarlanmış halk plajlarımızı halkımızla buluşturacağız.

'MARKA ŞEHRİN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ'

Trafik sorununun yanında, halkımızın en büyük sorunlarından olan park sorununu da ada bazında kentsel dönüşümü hayata geçirerek çözeceğiz. Şehir plancısı, mimarlar, mühendisler gibi konusunda uzman kişilerle kentsel dönüşüm projesini sözde değil özde ortak akılla hayata geçireceğiz. Halkımızın bize olan güveni ve inancı ile kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirerek şehrimize hak ettiği nefesi aldıracağız ve marka şehrin temellerini atacağız.

‘EMANETLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda hayatlarına devam edebilmeleri için üzerimize düşeni fazlası ile yapacağız. Çünkü onlar Yüce Yaradan’ın bizlere olan emanetidir. Onlar için kuracağımız mama üretim tesisimiz ve hayvan ambulansımız ile emanetlerimize en iyi şekilde sahip çıkacağız.

‘ŞEHRİN ANAYASASINI OLUŞTURACAĞIZ’

Alanya’mızda düzen ve disiplinin sağlanması için şehrin Anayasasını oluşturacağız. Bu anayasa kişilere özel değil, Alanya’mızın ihtiyaç ve marka şehir olmasına yönelik bir anayasa olacak.

‘HALKA AÇIK SOSYAL ALANLARDA ALKOL ALIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Oluşturacağımız şehir Anayasası ile hiçbir şekilde park gibi halka açık sosyal alanlarda alkol alımına izin vermeyeceğiz. Halkımız açık alanlarda, hiçbir rahatsızlık duymadan, güven içerisinde, hak ettikleri huzurlu vakti geçirebilecekler.

‘ALANYA’MIZI İNANÇ VE KÜLTÜRÜMÜZDEN VAZGEÇMEDEN HUZURLU BİR DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ’

Değerli dostlarım, bütün projelerimizi burada anlatarak sizlerin vaktini daha fazla almak istemiyorum. Şuna emin olun ki, biz kültürümüzden vazgeçmeden Alanya’mızı huzurlu bir dünya kenti yapacağız.

‘KADINLARIMIZ HEP BAŞIMIZIN TACI OLACAK’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına ilk seçildiğimde oda tarihinde ilk kez bir kadın yönetim kurulu üyesi belirledim. İkinci dönem ise kadın yönetim kurulu üyemiz Sayın Fatma Taşpınar hanımefendiyi başkan yardımcısı olarak belirleyip birlikte çok başarılı ilklere imza attık. Hayatın her alanında olduğu gibi, yaşadığımız kente olan hizmet borcumuzu ödemede kadınlarımızın çalışkanlığı ve inceliği gücümüze güç katmaya devam edecek. Kadınlarımızın bireysel ve kollektif kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kuracağımız kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın Alanya’mızın kültürel motiflerini yerli-yabancı ziyaretçilerimize doğrudan aktarabilecekleri bir sistemi hayata geçireceğiz. Kadınlarımız hep başımızın tacı olacak.

'GENÇLERİMİZ YEREL YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLACAK'

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözünden hareketle gençlerimize karşı bizlerin de büyük ödevleri olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle gençlerimize yerel yönetimde söz hakkı, masada yer ve etki alanı vererek, gençlerimizin Alanya’mız ile buluşmasını sağlayacağız. Oluşturacağımız gençlik merkezleri komplekslerimiz ile gençlerimizin sadece zamanlarını verimli geçirecekleri değil, mevcut potansiyellerini de ortaya çıkaracak merkezleri gençlerimizin hizmetine sunacağız.

‘KONFORLU, GÜVENİLİR VE ALTERNATİFİ ÇOK ULAŞIM’

Dünya ölçeğinde liman işletmecileri ile bağlantılar, gerekli alt ve üst yapı yatırımları, global kruvaziyer turizmi şirketleri ile görüşme ve anlaşmalar, turistik aktivitelerin gerçekleştirilmesinde, turistlerin arzu ettikleri turistik etkinliğe katılmalarında ve istedikleri destinasyonları ziyaret etmelerinde, konforlu, güvenilir ve alternatifi çok olan ulaşım faaliyetlerini derhal planlayıp hayata geçireceğiz.

‘KİMSEYİ ZOR ZAMANINDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Sadece şehrimizin ekonomik ve fiziksel sorunları ile ilgilenmeyeceğiz. Sosyal belediyecilikte ülkemize örnek olacak bir sistemi hayata geçireceğiz. Biz bugüne kadar vatandaşlarımızın sadece iyi gününde değil zor zamanlarında da hep yanlarında olduk. 1 Nisan itibarıyla da vatandaşımızın hem iyi, hem de kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kimseyi zor zamanında yalnız bırakmayacağız.

‘DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ KENDİM İÇİN DEĞİL ALANYA’MIZ İÇİN KULLANDIM’

Ne dediler; Mehmet Şahin devletin gücünü kullanıyor. Evet devletimizin gücünü kullandım. Ama başkaları gibi kendim için değil Alanya’mız için kullandım. Devletimizden istedim, istemeyi bildim. Bu sayede noterleri, yaylalarımıza ambulansları getirdim.

'SORUNLARI DA ÇÖZÜMLERİNİ DE BİLİYORUZ'

Belediye başkanlığı makamı ağlanacak, sızlanacak, hangi sorunun nasıl çözülemediğinin anlatılacağı bir makam değildir. Vizyon proje ve yetkin kadrolar kurma becerisi olanların yeridir. Ben ne yapacağımı, nasıl yapacağımı anlatmaya devam edeceğim. Onlar gibi nasıl, niçin yapamadıklarını değil. Alanya değişecekse, yeni bir Alanya doğacaksa önce bakış açınızı değiştirmelisiniz. Alanya’mızın kaybedecek zamanı kalmadı. Biz sorunları da çözümlerini de biliyoruz. Rabbim, bizlere yapamayacağımız işlerin sözünü verdirmesin.

‘İDEOLOJİM HZ. KURAN, BAYRAĞIM VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’

Ben hiçbir zaman ideoloji adamı olmadım. Hizmet ve proje adamı oldum. Benim ideolojim her zaman Hz. Kuran, Bayrağım ve Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Daima Hz. Ömer’in 'Fırat’ın kenarında bir koyun kaybolsa, hesabı benden sorulur' düsturuyla hizmet ettim ve böyle hizmet etmeye devam edeceğim."

Şahin, konuşmasını sevenlerinin alkış sağanağı altında tamamladı ve seçim ofisi açılışı büyük bir coşkuyla ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

MAHMUTLAR'DA 'MEHMET ŞAHİN' COŞKUSU

Şahin, Alanya Merkez Seçim Ofisi ve Konaklı Seçim Ofisi açılışlarının ardından Mahmutlar Seçim Ofisi açılışını da binlerce seveninin katılımıyla yaptı.

Önce Mahmutlar halkıyla kahvaltılı toplantıda buluşan Şahin ve ekibi, yoğun destek ve büyük izdiham eşliğinde gövde gösterisi yaptı.

Şahin, ekibinde yer alan eski Mahmutlar Belediye Başkanı Murat Can, Garip Uçak ve Şahin'in yol arkadaşları, buluşmada büyük coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandılar.



‘MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ’

Şahin, yoğun ilgi ve destek nedeniyle halka teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Değerli dostlarım, belediye başkanlığına adaylığımı seçim tarihinden iki yıl önce açıklamıştım. Bu süreçte 'Partisi yok, temayüle ters, seçim zamanını göremez' gibi ifadelerle beni yıpratmaya çalıştılar. Aksine biz bu süreçte tüm kampanyamızı kurumların gücünü kullanarak değil, kendi şahsi imkanlarımız ile yürüttük. Hatta onlar rakiplerini dahi kendileri belirlemeye çalıştılar. Çünkü karşılarında güçlü bir aday istemiyorlardı. Kendilerine rakip olamamam için ellerinden geleni yaptılar. Her türlü yöntemi denediler. Ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Bugün sizlerin karşısında İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olarak bulunuyorsam ve onlar başarısız oldularsa bu benim gücümden değil sizlerin duaları ve destekleri sayesindedir" dedi.

'BİZ TALİMATI HALKIMIZDAN ALIRIZ'

Talimatı sadece Alanya halkından aldıklarını vurgulayan Şahin, "Biz, başkaları gibi kimsenin kalem kutusunda olmadık ve olmayacağız. 'Her Şey Alanya’mız İçin' duygusu ile çıktığımız bu kutlu davada bize talimatı ancak ve ancak, sadece bizleri buralara layık gören Alanya halkımız verebilir. Bugün burada size tanıtacağımız tüm projelerimizi hızlıca, en kısa sürede yapacağıma şahsım ve arkadaşlarım adına söz veriyorum. Mehmet Şahin sözü" dedi.

'ALANYA'DA BOZUK DÜZENE SON VERECEĞİZ'

Şahin, Alanya halkına nefes aldıracaklarını vurgulayarak "1 Nisan sabahı itibarıyla bozuk düzene son vereceğiz. Alanya’mızda her alanda sil baştan dönüşüm atağı başlatacağız. Sorunlarını hızla çözüp, taleplerini karşılayacağımız halkımız artık rahat bir nefes alacak. Artık vatandaşımız yerel yönetimin gücünü ve etkisini her alanda hissedecek. Projelerimizi hızla hayata geçirerek artık hak ettiğiniz konforlu bir şehirde yaşamanızı sağlayacağız. Mehmet Şahin sözü" dedi.

'HAKSIZ REKABETE KARŞIYIM, ÖNCE ALANYA HALKI'

Alanya'da yaşayan yabancıların neden olduğu haksız rekabete de değinen Şahin, "Biz dedik ki; en az 100 bin dolarlık gayrimenkul alan yabancı Alanya'da ikametgah alabilsin. Bunu neden dedik? Alanya'da 30 bine yakın yerleşik yabancı kiralama ile ikametgah almış. Şimdi ben aynı zamanda Schengen ülkesi Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosuyum. 5 yılda bir vizemi yeniliyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Hesap dökümü de gönderin' diyorlar. 'Ne bu konsolos hanım?' diyorum. 'Prosedür' diyor. Bakın, ben sadece seyahat özgürlüğü için vize alıyorum; orada yaşamak için değil. Şimdi, Alanya'da yaşayacak olan yabancılar da bir gayrimenkul alacaklar, orada yaşayacaklar. Maalesef halkımızın yaptığı işin hepsini o arkadaşlarımız (Yabancılar) yapıyor. Hatta devletleşmişler kendi aralarında. Arkadaşlar bu doğru değil. Taşımayı da yapıyor, güzellik merkezleri de var, birbirlerine dil dersi de veriyorlar, hepsini biliyoruz. Böyle olmaz, bu haksız rekabet, ben haksız rekabete karşıyım arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar; önce Alanya halkı. Onların da başımızın üstünde yeri var. 90 gün vizeyle gelirler, kalırlar. Hatta Rusya ve Ukraynalı turistler 180 gün kalabiliyor. Biz onlara karşı değiliz. Biz Yaradan'dan ötürü seviyoruz insanı. Bir sıkıntımız yok ama ekonomisi olmayan da (Yabancı) arkadaş, Alanya'da kusura bakmasın, yaşamasın yani. Kendi vatandaşımız dışında. Kendi vatandaşımız başımız üstüne" diye konuştu.

Şahin, Mahmutlar'daki konuşmasını alkış sağanağı, sevgi gösterileri ve tezahüratlar arasında tamamladı.

Şahin'in Alanya'yı 'Huzurlu bir dünya kenti yapma' hedefiyle ortaya koyduğu 71 projesi büyük destek aldı.



ŞAHİN VE EKİBİ HALKLA SEÇİM OFİSİNE YÜRÜDÜ

Şahin, kahvaltılı buluşmanın ardından ekibi ve vatandaşlarla birlikte yürüyerek seçim ofisine gitti. Yol boyunca Şahin'e halkın yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri aralıksız sürdü.

Barbaros Caddesi, İlimon Cafe karşısındaki Mahmutlar Seçim Ofisi açılışına 7'den 70'e her yaştan, her kesimden binlerce insan katıldı.

Şahin, yol arkadaşları ve vatandaşlarla birlikte Mahmutlar Seçim Ofisi'nin açılış kurdelesini dualar eşliğinde kesti.