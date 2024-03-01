- Ekonomi

Döviz nereye kadar yükselecek? Dolar almak mı, satmak mı mantıklı?

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Son günlerde geçilemez denilen sınırları geçen Dolar ve Euro'da rekorlar üst üste gelmeye başladı. Yatırımcılar Doları almak mı satmak mı daha akıllıca alır onu araştırmaya başladı.

Döviz nereye kadar yükselecek? Dolar almak mı, satmak mı mantıklı? mask
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Bu hafta ardı ardına rekorlar kıran dolar ve euro, bugün de yükselişlerini sürdürüyor. Dolar, 31,38 TL seviyesine yeniden tırmanarak rekor seviyesini gördü, euro ise daha önce iki gün önce ulaştığı 34 TL sınırını bir kez daha aştı.

DOLARI ALMAK MI, SATMAK MI MANTIKLI

Döviz kurlarındaki artış son günlerde hız kazanırken, dolar ve euro, bu hafta boyunca peş peşe rekorlar kırdı. Euro, geçtiğimiz günlerde ilk kez 34 TL’yi aşmış ancak ardından bir düşüş yaşamıştı. Ancak haftanın son işlem gününde piyasalarda yine yükseliş eğilimi hakim.

Bugün dolar/TL, yükseliş trendini sürdürerek 31,3897 seviyesine ulaştı ve rekor seviyeye yeniden yükseldi. Doların önceki kapanışı ise 31,2334 seviyesinde gerçekleşmişti.

Euro/TL ise bugün yeniden 34 TL seviyesine kadar çıkarak, 09.20 itibarıyla 33,8949 seviyesinden işlem görmekte. Euro, önceki kapanışını ise 33,8268 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Mar 2024 - 10:00 - Ekonomi

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