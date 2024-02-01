Erman Toroğlu’nun kendisinden 34 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, eski futbolcu kimliğiyle de tanınır. İşte bu tanınmış kişiliğin mutlu gününe dair detaylar. Toroğlu ve Ezgi Yavuz'un yaş farkı da merak konusu olurken, Ezgi Yavuz'un Toroğlu'nun avukatı olduğu bilgisi dikkat çekiyor.

EZGİ YAVUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erman Toroğlu'nun eşi olarak tanınan Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzmanlaşmış bir avukattır. Başarılı bir hukuk kariyerine sahip olan 39 yaşındaki başarılı avukat, kendisinden 34 yaş büyük olan Erman Toroğlu ile evlenmiştir. Çift, birbirlerine olan aşklarını gösteren el ele görüntülerle gündeme gelmiştir.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 kasım 1948 yılında Mersin’de doğdu. Asıl adı Refik Erman Toroğlu’dur. Erman Toroğlu eski futbolcu, kabzımal, eski hakem, politikacı, televizyon yorumcusu ve spor yazarıdır. Ankara’da, İsmet Paşa mahallesinde büyüyen Erman Toroğlu, İlk ve orta okulu Mimar Kemal’de okudu. Atatürk Lisesi’nden (Ankara ) mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi iktisat bölümünde tamamladı. Herhangi bir öğrencidiği üniversiteden ancak dokuz senede mezun oldu. 1955’ten, 1976 yılına kadar tam 21 yıl okudu ! 1991 seçimlerinde, Mersin’de hocası Aydın Güven Gürkan’ın karşısında DYP’den aday oldu. Seçilemeyince Cavit Çağlar‘ın davetiyle katıldığı politikayı bıraktı.

Gençlerbirliği’nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Ankaragücü’nde devam etti. Futboldan sonra hakemliğe başladı, FIFA kokartı aldı. Döneminin önde gelen hakemlerindendir.

12 Eylül döneminde, Gölcük’te askerlik hizmetini yedek subay olarak yaparken bankere kaptırdığı paralarını, askeri üniforması sayesinde kurtaran Erman Toroğlu; askerlik bittiğinde bankerden kurtardığı parayla ticarete atıldı. Bir arkadaşının “Gel kabzımallık yapalım, iyi para kazanırız,” teklifiyle, Ankara Hali’nde bir dükkân açtı. Böyle başladığı kabzımallık işini tam 19 yıl boyunca sürdürdü. Bir Maddi hata yüzünden Maliye’yle başı derde girince, gurur meselesi yaptı ve kabzımallığı bıraktı. Ticareti bıraktığında da hakemliğe başladı.

Hakemlikte zamanla Birinci Lig’e kadar çıktı. Sonra uluslararası maçları da yönetmeye başladı. Dokuz yıl hakemlik yaptı.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV’de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010 yılından itibaren Kanal Türk’te pazar ve pazartesi akşamları futbol yorumculuğu yaptı.

Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Daha sonra ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yaptı.

Erman Toroğlu, lise yıllarında tanışıp evlendiği Şükran Toroğlundan 2017 yılı Kasım ayında boşandı. 2 çocuğu vardır.

Erman Toroğlu, 1 Ocak 2022 tarihinde eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda evlendi.

Kaynak: Haber MERKEZİ