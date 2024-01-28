Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ kavgası merak ediliyor. Acun Ilıcalı, “Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük” dedi.

HASANCAN KAYA'DA İTİRAF ETMİŞTİ



Seyirciler "Nagihan ve Sahra neden kavga etti?" sorusuna yanıt ararken sosyal medyada iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Bu iddialardan biri de Ata Benli'nin de paylaştığı Hasan Can Kaya programında yaşananlara dairdi.



İddiaya göre Hasan Can Kaya'da cinsel hayatına dair konuşan Nagihan’a Survivor’da Sahra’dan şok suçlama geldi. "Sen bilmem ne bilmem ne yapıp ekranlarda anlatan kadın Survivor’da kimseye örnek olamazsın" diyen Sahra’nın Nagihan tarafından tartaklandığı iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

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NAGİHAN NE DEMİŞTİ?



Konuşanlar'a katılan Nagihan eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatmıştı. Nagihan Karadere, 'Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Bana istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum' demişti.



Survivor Nagihan konuşmasında "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim" teklifini "Gel bi' çalışalım" diyerek kabul ettiğini itiraf etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi