Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İzmir'deki mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayımlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgisi, yayıncı kuruluşun resmî programında da yer aldı.

GÖZTEPE - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaya İzmir'deki Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe, taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki olumlu sonuçlarını sürdürmek isterken Çorum FK deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GÖZTEPE SON HAFTALARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla toparlanma sürecine girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son karşılaşmasında Kocaelispor'u deplasmanda mağlup etti. İzmir temsilcisi, Çorum FK karşısında da galibiyet serisini sürdürerek puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

ÇORUM FK, BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Uğur Uçar yönetiminde başlayan Arca Çorum FK, teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz ile yoluna devam ediyor. Çorum temsilcisi, son lig maçında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek İzmir deplasmanı öncesinde moral buldu.

Çorum FK'nin son haftalarda aldığı sonuçlar, Göztepe karşılaşmasının puan tablosu açısından önemini artırıyor. Konuk ekip, deplasmanda kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM DAHA ÖNCE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Göztepe ile Çorum FK, daha önce 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de karşılaşmıştı. İzmir'deki mücadeleyi Çorum temsilcisi kazanırken Çorum'da oynanan karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu kez Süper Lig'de karşılaşacak iki takımın mücadelesi, hem geçmiş rekabetleri hem de güncel lig performansları nedeniyle önem taşıyor.

ALANYASPOR İLE OYNADIKLARI MAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR

Her iki takım da bu sezon Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Göztepe, Alanyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılırken Çorum FK, kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı kaybetti. Bu sonuçlar, Alanyaspor taraftarları açısından da iki takımın ligdeki performansını karşılaştırma imkânı sunuyor.

GÖZTEPE - ÇORUM FK HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadele, Süper Lig'in resmî yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgisi, beIN Sports'un 25 Ekim 2026 tarihli resmî yayın programında doğrulandı. Maçın fikstür ve organizasyon bilgileri ise Türkiye Futbol Federasyonunun resmî kayıtlarından takip edilebiliyor.