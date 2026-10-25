TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında Kırklarelispor'u ağırlıyor.

Her iki takımın da puan mücadelesi vereceği karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü Bingöl'de oynanacak.

Futbolseverler, 12 Bingölspor-Kırklarelispor maçının ne zaman başlayacağını, hangi kanaldan yayınlanacağını ve canlı olarak nasıl izlenebileceğini merak ediyor.

12 BİNGÖLSPOR-KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

12 Bingölspor ile Kırklarelispor arasındaki TFF 2. Lig karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Bingöl temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet ararken Kırklarelispor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

12 BİNGÖLSPOR-KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Bingölspor-Kırklarelispor karşılaşması, Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, mücadeleyi Tivibu platformu üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayınlanacağı Tivibu Spor 1 kanalına, platformun 78. kanalından ulaşılabilecek. Ancak kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceği için izleyicilerin güncel yayın listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

12 Bingölspor ile Kırklarelispor arasındaki mücadele, Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Ev sahibi 12 Bingölspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak üç puan elde etmek isteyecek.

Kırklarelispor ise deplasmanda başarılı bir sonuç alabilmek için mücadele edecek.

12 BİNGÖLSPOR-KIRKLARELİSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Saat 14.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı skor bilgileri, goller ve maç içerisindeki önemli gelişmeler canlı skor platformları üzerinden takip edilebilecek.

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler ise Tivibu Spor 1 yayınını tercih edebilecek