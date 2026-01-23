Videodaki ifadeler tartışma yarattı

Bahsi geçen videoda öğretmen, öğrencilerinden kendisine yöneltilen “Hocam reşit misiniz?” ve “Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?” şeklindeki sözleri aktardı. Görüntüler, öğretmen-öğrenci ilişkisinde sınırların korunması gerektiği yönünde eleştirilere neden oldu.

MEB daha önce bilgi toplamıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik artan şikâyetler üzerine 81 ilin milli eğitim müdürlüklerinden öğretmenler hakkında bilgi talep etmiş, toplanan veriler doğrultusunda mevzuat kapsamında inceleme başlatılabileceğini duyurmuştu.

Bakan Tekin etiketlendi

Söz konusu video sonrası çok sayıda kullanıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyerek şu yönde yorumlar yaptı:

“Öğretmenlerin kıyafet ve davranış standartları yeniden belirlenmeli”

“Bu tür içerikler sınıf içi ciddiyeti zedeliyor”

“Eğitim ortamında sınırlar net olmalı”

Mevzuat ne diyor?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılacak teftiş ve incelemeler sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda disiplin süreci işletilebilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda ilgili hüküm şu şekilde yer alıyor:

“Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir.”

Yetkililer, her olayın ayrı ayrı değerlendirileceğini, öğretmenlerin mesleki sorumlulukları ve öğrenci mahremiyetinin esas alınacağını vurguluyor.