Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı N'Golo Kante bugün İstanbul'a gelecek. Kante'nin geliş saati açıklandı.

Sarı-lacivertli takım, N'Golo Kante'nin bugün saat 21.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

LİSANS İŞLEMLERİ TAMAM

Dünyaca ünlü orta saha Kante ile 2,5 yıllık sözleşme yapan Fenerbahçe, oyuncunun lisansını da çıkardı.

Fenerbahçe X hesabından yaptığı paylaşımla Fransız futbolcunun transferini de resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda Kante'nin transferinin iptal olduğunun açıklandığı gönderi alıntılanarak şu ifadelere yer verildi:

"Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok."