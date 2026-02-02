Transferde şimdiye kadar Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir’i renklerine bağlayan Trabzonspor, hücum hattını yetenekli bir golcüyle daha güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bordomavililer, Norveç kulübü Sarpsborg’da forma giyen 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk’la anlaştı, ancak yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu transfer bekletiliyor.

Karadeniz ekibinin kadrosunda sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Daniel Karlsbakk’a yer açılması için ise bu sayının 13’e düşmesi gerekiyor. Karlsbakk’ı renklerine bağlamaya kararlı olan bordo-mavililer sezonu kapatan Edin Visca’yı A takım listesine yazmayacak.

YABANCI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Konyaspor’la görüşme halinde olan Kazeem Olaigbe’nin ayrılmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 14’e düşecek. Karadeniz ekibinin, Karlsbakk’a yer açmak için uzun süreli sakatlık sorunları yaşayan kaptan Stefan Savic’i de gözden çıkarabileceği iddia edildi. 35 yaşındaki Karadağlı stoperin, Visca gibi A takım listesinin dışında bırakılması veya gönderilmesi halinde Karlsbakk’ın transferinde engel kalmayacak. Bu operasyon gerçekleşirse 1.94 boyundaki Norveçli golcü Karlsbakk 6-7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında resmen kadroya dahil edilecek.