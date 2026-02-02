Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şaş, hem Icardi'nin geleceğine dair görüşlerini paylaştı hem de yeni transfer Noa Lang'ın performansını değerlendirdi.

GALATASARAY KAYSERİSPOR'U FARKLI GEÇTİ

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Aaron Opoku (KK), Victor Osimhen (P), Gabriel Sara ve Mauro Icardi (P) kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

ICARDI, HAGI'Yİ YAKALADI

Karşılaşmada penaltıdan gol atan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 72. golüne ulaşarak Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

"NOA LANG GALATASARAY'DA BU ŞEKİLDE OYNAYAMAZ"

SporOn YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, Noa Lang'ın performansını eleştirerek, "Galatasaray'da bu şekilde oynayamaz. Büyük takımda sadece hücum değil, defansif görevler de vardır. Okan Buruk, Lang'ı bu sisteme alıştıracaktır" dedi.

"ICARDI İLE SÖZLEŞME UZATMAK GALATASARAY'IN ZARARINA"

Icardi'nin sözleşme süreciyle ilgili net ifadeler kullanan Şaş, "Icardi ile uzun vadeli sözleşme yapmak Galatasaray'ın zararına. 42 yıldır bu kulübü takip ediyorum, böyle bir dönemeç görmedim. Galatasaray'ın Icardi ile 3 sezonluk kontrat imzalaması yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"BENCE ICARDI KALMAK İSTİYOR"

Juventus iddialarına da değinen Hasan Şaş, "Bence Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor. Burayı terk etmek istemiyor ama içinde bulunduğu şartlar buna izin vermiyor. Arka planda başka şeyler dönüyor olabilir" dedi.

SANTRAFOR VURGUSU

Hasan Şaş, santrfor piyasasına da dikkat çekerek, "Dünyada santrfor bulmak çok zor. Uzun vadede Galatasaray'ın Icardi ile başarı sağlaması mümkün değil. En fazla 1 yıllık bir kontrat yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.